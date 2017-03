Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Luật chơi còn nhiều kẽ hở

Trước nhận định chuyên môn có lên nhưng tỉ lệ thuận với bạo lực sân cỏ khiến nhiều nhà chuyên môn quan ngại, ông Xương nói: “Lượt đi, 397 thẻ vàng và 26 thẻ đỏ. Trung bình 4,16 thẻ vàng/trận. Khủng khiếp quá! Bạo lực sân cỏ gia tăng, theo tôi có ba nguyên nhân: Thứ nhất: Ngoài chuẩn bị lực lượng, tài chính... các CLB gần như quên đối với bóng đá chuyên nghiệp, ứng xử cầu thủ và CĐV cũng vô cùng quan trọng. Thứ hai: Không ít trọng tài vô tình góp phần tạo nên bạo lực. Đã có nhiều tình huống không dám hành xử đúng luật gây ức chế cầu thủ, ức chế HLV và cả cổ động viên. Trên sân, trọng tài phải biết dùng luật đúng trong mỗi tình huống để hướng dẫn cầu thủ chơi bóng, giúp trận cầu diễn ra tốt đẹp. Trong khi ở ta, trọng tài thường làm theo cách là cố gắng thổi sao để đưa trận đấu về đích an toàn. Cuối cùng, cổ động viên cổ vũ cũng phải chuyên nghiệp và có văn hóa. Ban tổ chức và VFF đang buông lỏng vấn đề qua cách xử lý không nghiêm”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương với góc nhìn của nhà sư phạm. Ảnh: XUÂN HUY

Khi được hỏi ông nghĩ sao về hai đội bóng có cùng ông chủ là bầu Hiển đang dẫn đầu thì chuyên gia Xương thẳng thắn: “Huỳnh Đức vừa chia tay sân cỏ lên huấn luyện, quá hiểu sân chơi lẫn từng đối thủ. SHB Đà Nẵng có lực lượng trẻ đông, ngoại binh tốt dẫn đầu rất xứng đáng. Từ đây, minh chứng quan điểm của tôi về đào tạo trẻ tốt. Hà Nội T&T có nỗ lực nhưng chưa thuyết phục về một đội mạnh. Họ chơi hay sân nhà nhưng đi sân khách vẫn chưa thể hiện bản sắc, tư thế riêng. Tôi nghĩ Bình Dương bắt nhịp chậm nhưng chắc lắm. Lượt về sẽ nhiều gay cấn.

Còn nói hai đội của bầu Hiển cũng có cái đúng và có cái chưa đúng. Nhưng nói như anh Nguyễn Văn Vinh thì cuộc chơi đang có nhiều kiểu lách luật với những tồn đọng trong quản lý CLB... mà VFF thấy hết nhưng ngó lơ. Vấn đề theo tôi là nếu không kịp sửa luật, lượt về rất dễ xảy ra chuyện lớn. Theo tôi thì thấy hở phải sửa ngay vì luật là do VFF làm ra kia mà. Đợi khi có chuyện mới sửa như mùa giải trước có khi lại mang nhau ra tòa án quốc tế kiện cáo thì khổ lắm…”.

Đánh giá về “hiện tượng Đồng Tháp trên sân nhà và nguyên nhân tuột dốc của hai nhà cựu vô địch “Gạch” và “Gỗ” ông Xương nói: “Đồng Tháp không mạnh nhưng biết người biết ta. Thắng Hoàng Anh Gia Lai, Vissai Ninh Bình, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, Bình Dương là nhờ chuẩn bị tốt. Đánh giá đúng đối thủ, tận dụng ưu thế sân nhà để chiến thắng. Tuy nhiên, theo tôi, lối chơi so mùa 2009 là không đổi. Quăng bóng dài từ tuyến một để các ngoại binh phía trên đua tốc độ, kiểu đấy chỉ có thể là đối phó trụ hạng thôi. Chứ lâu dài, bóng đá chuyên nghiệp phải đầu tư mạnh và làm căn cơ. Riêng thành tích của Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai phản ánh rõ nhược điểm và sự ngắt ngọn ở các CLB Việt Nam. Rõ nhất là Đồng Tâm Long An, thế hệ thành danh hai lần vô địch đang tàn dần nên phải đi xuống. Vấn đề là họ có tiền nhưng có chịu làm căn cơ hay nghĩ đã hai lần vô địch là đủ.

Hoàng Anh Gia Lai cũng thế, họ dính sai lầm do tính sai vụ “nội hóa ngoại binh”. Nếu không trục trặc, giai đoạn một đã có thể ra sân đến bảy “ngoại”, chứ không phải chỉ mấy cầu thủ Thái nhập tịch qua rồi thời đỉnh cao. Tôi nghĩ sau sai lầm, lượt về Hoàng Anh Gia Lai sẽ khác”.

PHẠM THỌ