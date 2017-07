Chuyển nhượng 25/7:Real bán Benzema; MU,Dier và Perisic

Theo Daily Star (Anh), giám đốc thương mại hãng cá cược BetStars, Ian Marmion cho biết Eric Dier có khả năng rời Tottenham để gia nhập Man United.

Ông nói, “Man United có cơ hội để sở hữu Eric Dier và chúng tôi ra mức cược 2/1 (đặt 1 ăn 2) cho bản hợp đồng này. Sau khi bỏ lỡ Tiemoue Bakayoko, Jose Mourinho rất quan tâm đến việc đưa một tiền vệ phòng ngự về Old Trafford và Dier là ứng cử viên hàng đầu.

"Ngôi sao của Spurs là một cầu thủ năng động, phù hợp với phong cách, chiến thuật của Mourinho. Dier cũng có thể thi đấu ở vị trí trung vệ nếu MU thiếu người. Ngoài United, hiện mức đặt cược để Dier chuyển đến Chelsea và Man City là 20/1 (đặt 1 ăn 20)“.





Theo Sky Sports (Anh), Juventus đang tiến hành đàm phán với Chelsea để mua Nemanja Matic. Cầu thủ 28 tuổi người Serbia hiện đã trở thành người thừa tại Stamford Bridge.

Anh được cho là rất muốn đến MU để tái hợp với HLV Mourinho nhưng Chelsea dường như không muốn bán anh cho đại kình địch trong nước.

Theo Don Balon (Tây Ban Nha), Real Madrid có thể bán Karim Benzema cho Liverpool hay Arsenal. Thông tin từ tờ báo này còn cho biết thêm, Real Madrid bán Benzema để dồn tiền mua Kylian Mbappe của Monaco.

Theo Sky Sport (Anh), Man Utd đang tiếp tục đàm phán với Inter Milan để hỏi mua Ivan Perisic nhưng CLB của Serie A nhất quyết không giảm giá.

Kaveh Solhekol, phóng viên của Sky Sports, cho biết, “Inter nhất quyết đòi đủ 48 triệu bảng Anh mới bán Perisic. Có một số thông tin thú vị khi HLV của Inter Milan, Luciano Spalletti nói ông không muốn mất Perisic nhưng nếu buộc phải bán người thì MU phải chấp nhận mức giá Inter đưa ra”.

Trước đó, theo Tuttomercatoweb, Inter chấp nhận hạ giá bán Perisic xuống còn… 44,7 triệu bảng Anh (50 triệu euro) nếu MU để Martial tới Inter dưới dạng cho mượn.

Theo Daily Star (Anh), Tottenham đang rất quan tâm đến hậu vệ 22 tuổi người Đức Jeremy Toljan của Hoffenheim.

Theo Don Balon (Tây Ban Nha), tiền đạo Ousmane Dembele của Borussia Dortmund từng rất muốn đến Barcelona nhưng bây giờ anh lại muốn gia nhập… Real Madrid. Lí do là bởi Barcelona đã thất bại trong việc thuyết phục Borussia Dortmund bán Dembele.

Theo Daily Star (Anh), Arsenal đang tỏ ra bế tắc trong thỏa thuận mua tiền vệ Thomas Lemar từ AS Monaco. Nhà vô địch Ligue 1 được cho là đòi 55 triệu bảng Anh mới bán cầu thủ 21 tuổi này. Hiện HLV Wenger đang rất nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Monaco để có Lemar ngay hè này.

Theo Transfer Market Web, tiền vệ Emre Can đã chấp nhận lời đề nghị chuyển đến Juventus và tiền vệ người Đức đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Juve. Emre Can, 23 tuổi hiện còn 12 tháng hợp đồng với Liverpool và The Kop muốn 30,4 triệu bảng Anh trong thương vụ mua bán này.

Theo Goal (Anh), Manchester City muốn mua Kylian Mbappe nếu họ bỏ lỡ hợp đồng với Alexis Sanchez của Arsenal. Cũng theo trang này, Pep Guardiola lo sợ Sanchez sẽ chuyển đến PSG thi đấu nên đã chuẩn bị sẵn phương án B.

Có điều, phương án B này lại tốn kém hơn nhiều khi Man City phải bỏ ra hơn 100 triệu bảng Anh mới mong mua được Mbappe.

Theo Bild (Đức), Liverpool đã trở lại với thương vụ Naby Keita của RB Leipzig. Lần đề nghị thứ ba này, Liverpool đã ra giá 74 triệu bảng Anh (83 triệu euro). Lần gần nhất, Liverpool trả 66 triệu bảng Anh nhưng bị Leipzig từ chối thẳng thừng.

Theo Independent, Alexis Sanchez đang tuyệt vọng trong việc chuyển đến Man City hè này dù Sanchez sẵn sàng giảm lương ở Man City để đạt được nguyện vọng.

Arsenal đã sẵn sàng cung cấp mức lương 300.000 bảng Anh/tuần cho Sanchez nhưng cầu thủ người Chile đã từ chối mà chỉ muốn ra đi.

Cầu thủ 28 tuổi người Chile hiện cũng đang được Paris St-Germain và Juventus liên hệ.

Theo Daily Star (Anh), trước thông tin Manchester United quan tâm đến tiền vệ 30 tuổi Arturo Vidal, HLV Carlo Ancelotti của Bayern Munich khẳng định không đời nào bán Vidal. Ông cho biết, “Tôi biết về tin đồn này và chúng tôi cũng đã quen với tin đồn. Cậu ấy (Vidal) 100% sẽ ở lại Bayern Munich. Tôi có thể khẳng định điều đó”.

Theo Diario Gol (Tây Ban Nha), Real Madrid vẫn đang tuyệt vọng trong việc có được chữ ký của thủ thành David de Gea từ M.U. Tờ này cũng cho biết sẽ không có một thỏa thuận nào cho đến khi kết thúc trận tranh siêu cúp châu Âu vào ngày 8/8 giữa hai đội.

Cả Real lẫn MU đều không muốn làm phức tạp tình hình trong bối cảnh trận siêu cúp châu Âu giữa hai đội đã cận kề.

De Gea trao đổi với các cầu thủ Real trong trận giao hữu mới đây giữa Real và MU.

Theo The Sun (Anh), Conte có thể chi vượt mức đó khi Chelsea còn quan tâm đến Antonio Candreva, Fernando Llorente của Swansea, 32 tuổi và tiền vệ 19 tuổi của Everton, Tom Davies.

Theo Daily mail (Anh), CLB AS Roma đã chồng lên bàn đàm phán 30 triệu bảng Anh cộng với một số tiền cho các điều khoản phụ nữa để hỏi mua Riyad Mahrez. Tuy nhiên, Leicester City quyết đòi đủ 50 triệu bảng Anh mới chịu để tiền vệ 26 tuổi người Algeria ra đi.

Theo Daily Mail (Anh), Everton đang rất tự tin có thể ký hợp đồng với tiền vệ 27 tuổi Gylfi Sigurdsson của Swansea vào thư năm tuần này với mức giá 45 triệu bảng Anh.

Theo Independent (Anh), Manchester City có thể ký hợp đồng với tiền vệ 19 tuổi người Bồ Đào Nha, Renato Sanches của Bayern Munich. HLV Carlo Ancelotti cũng xác nhận tiền vệ 30 tuổi người Chile, Arturo Vidal không nằm trong danh sách chuyển nhượng.

Theo Metro (Anh), CLB của Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray đang đàm phán với Arsenal về việc ký hợp đồng với tiền vệ 25 tuổi người Ai Cập, Mohamed Elneny.

Theo Diario Gol (Tây Ban Nha), PSG đã hỏi mua Neymar với mức giá 90 triệu bảng Anh kèm tiền vệ Verratti. Verratti là cầu thủ mà Barcelona rất kết nhưng PSG vẫn chưa chấp nhận bán.

Theo Daily Express (Anh), CLB Marseille đang đàm phán để ký hợp đồng với cầu thủ 21 tuổi người Pháp của Celtic, Moussa Dembele với giá 20 triệu bảng Anh.

Theo ESPN (Anh), Borussia Dortmund muốn ký hợp đồng cầu thủ chạy cánh 17 tuổi của Manchester City Jadon Sancho, hiện Sancho vẫn chưa được BLĐ đội chủ sân Etihah ký hợp đồng mới.

Theo La Voz de Galicia và Daily Telegraph, tiền đạo người Tây Ban Nha, Lucas Perez muốn rời khỏi Arsenal vì cảm thấy bị CLB lừa dối và không được đối xử công bằng. Hiện Arsenal đã mua được Alexandre Lacazette nên họ cũng không muốn giữ chân Perez.

Có 4 CLB gồm Bayern Leverkusen, Marseille, Fenerbahce và Galatasaray thể hiện sự quan tâm đến Perez. Tuy nhiên, 2 CLB Thổ Nhĩ Kỳ lại không sẵn sàng đáp ứng mức giá 11 triệu bảng Anh mà Arsenal đưa ra.

Theo Squawka, Tottenham đã thất bại trong việc ký hợp đồng với hậu vệ Juan Foyth của Estudiantes, cầu thủ 19 tuổi người Argentina này dự kiến sẽ gia nhập Paris St-Germain.

Theo The Sun (Anh), HLV của Huddersfield, David Wagner mong muốn ký hợp đồng với Dimitri Cavare. Cavare, 22 tuổi hiện đang là cầu thủ tự do.

Theo Stoke Sentinel (Anh), cựu cầu thủ MU, hiện là đội trưởng của Stoke City, Ryan Shawcross đang muốn ký hợp đồng mới với CLB.

Theo Sky Sports (Anh), tiền vệ 21 tuổi, Pablo Fornals đã trả khoản phí bồi thường 10,7 triệu bảng Anh để rời khỏi Malaga và gia nhập Villarreal trong một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Theo Daily Mirror (Anh), Liverpool sẵn sàng bán hậu vệ 27 tuổi người Pháp, Mamadou Sakho cho Crystal Palace với mức phí 30 triệu bảng Anh chứ không cho mượn.

Theo Mirror (Anh), HLV Antonio Conte đã được Chelsea cấp thêm 150 triệu bảng Anh để chi tiêu trong hè này. Hai mục tiêu lớn nhất của Chelsea hiện tại đều nằm ở hàng thủ. Cả hai cầu thủ này đều 26 tuổi là Virgil van Dijk của Southampton và Alex Sandro của Juventus.

Theo Lancashire Telegraph, HLV của Burnley, Sean Dyche, đang tìm thêm hai hoặc ba bản hợp đồng nữa trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.