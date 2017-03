Chuyển nhượng Hè 2012: Có thể có kỷ lục mới?

Thiago Silva

Tính đến thời điểm này, kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá thế giới đang thuộc về Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chuyển từ Man United sang Real Madrid vào Hè 2009 với mức giá 93,9 triệu euro. Kỷ lục đó đã tồn tại được 3 năm qua và nhiều khả năng sẽ đứng vững sau mùa Hè này.



Trong giai đoạn đầu Hè 2012, thương vụ có giá trị chuyển nhượng lớn nhất là Eden Hazard. Nhạc trưởng người Bỉ chuyển tới khoác áo Chelsea từ Lille với mức giá 40 triệu euro. Số tiền trên chưa bằng một nửa so với kỷ lục của Ronaldo.



Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến bóng đá châu Âu chưa có nhiều vụ chuyển nhượng đình đám là do tình trạng suy thoái kinh tế và khủng hoảng nợ công tại các quốc gia. Trong hoàn cảnh hiện tại, ngoài gã nhà giàu mới nổi của Pháp là PSG, hầu hết các CLB phải tính toán, cân nhắc kỹ trước khi rút ví.



Một khi những khoản nợ sắp đến hạn phải thanh toán, đồng thời ngân hàng hạn chế cho vay thì việc thị trường chuyển nhượng khát tiền là điều dễ hiểu. Nhiều CLB từ chỗ muốn thay máu lực lượng nay đã phải chuyển qua phương án vá víu đội hình. Vì thế, thật khó để hy vọng kỷ lục chuyển nhượng mới sẽ được thiết lập vào Hè năm nay.



Thêm một lý do nữa khiến các CLB hạn chế chi tiêu là Luật công bằng tài chính của UEFA. Việc mua sắm quá đà có thể đẩy nhiều đội bóng vào tình trạng thua lỗ nặng nề và không đáp ứng được các quy định của UEFA. Đó là lý do mà ngay cả một đội bóng được chống lưng bởi núi tiền khổng lồ như Man City cũng phải đi từng bước thận trọng trên thị trường.



Một nguyên nhân khác khiến kỷ lục chuyển nhượng khó bị phá là do không có nhiều món hàng chất lượng được đem ra giao dịch trong mùa Hè này. Tên tuổi lớn nhất vừa xuất hiện trên bàn đàm phán là Robin Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan chỉ còn lại 1 năm hợp đồng nên Arsenal sẽ không thể hét cái giá trên trời. Nếu không bán nhanh Van Persie, Pháo thủ có thể mất trắng anh. Những gương mặt tiềm năng khác như Modric, Hulk, Llorente, Higuain… đều không thuộc nhóm ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Âu. Vì thế, thật khó ai trong số họ ra đi với số tiền 93,9 triệu euro như Ronaldo ngày nào.



NHỮNG VỤ CHUYỂN NHƯỢNG ĐẮT GIÁ NHẤT ĐẦU HÈ 2012

1.Thiago Silva

Từ Milan đến PSG: 42 triệu euro



2. Eden Hazard

Từ Lille tới Chelsea: 40 triệu euro



3. Ezequiel Lavezzi

Từ Napoli tới PSG: 30 triệu euro



4. Lacina Traore

Từ Kuban Krasnodar tới Anzhi: 18 triệu euro



5. Marco Reus

Từ M’gladbach tới Dortmund: 17,5 triệu euro

Theo Đức Châu (Bongdaplus)