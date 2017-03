Chuyện phòng the của Rooney có nguy cơ lên sóng truyền hình

Trải qua rất nhiều gian nan, chân sút Man Utd mới giữ vững được bình yên cho tổ ấm nhỏ bé. Vậy mà, con thuyền hạnh phúc ấy lại đang đối mặt với một cơn sóng to gió lớn khởi nguồn từ gái gọi Helen Wood – chân dài đã từng tham gia cuộc truy hoan ba người cùng Wazza.

Theo tờ Daily Star, ả gà móng đỏ 24 tuổi vừa nhận được lời đề nghị xuất hiện trong chương trình “I'm a Celebrity... Get me out of here" với số tiền thù lao 35.000 bảng. Đổi lại, Helen Wood sẽ phải cung cấp mọi chi tiết cặn kẽ nhất về cuộc vui giường chiếu mà cô từng trải qua cùng ngôi sao tuyển Anh. Ekip thực hiện show truyền hình ăn khách “I'm a Celebrity” tin tưởng với sức hút đến từ thương hiệu R10, chắc chắn chương trình sẽ thu hút được lượng khán giả theo dõi kỉ lục.