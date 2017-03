Chuyện vé Champions League: Real “cắt cổ” fan M.U

“Một cách móc túi hợp lệ. Thật trơ trẽn và bây giờ chúng ta đã hiểu được vì sao họ (Real) là đội bóng đạt tổng doanh thu cao nhất thế giới”, một CĐV M.U đã viết như thế sau khi đăng ký mua vé lượt đi trận đội nhà gặp Real ở vòng 1/8 Champions League. Rất nhiều người khác cũng phàn nàn khi nhận thông báo giá vé trận đấu tại Bernabeu.

Real đã công bố các mức giá, cũng như giá vé áp dụng cho từng đối tượng. Theo đó, người hâm mộ đến từ Anh nếu mua trực tiếp vé ở khu vực sau lưng khung thành sẽ mất 70 euro. Đây là mức thấp nhất trận lượt đi. Trong trường hợp muốn có chỗ ngồi tốt ở khu vực hai khán đài chính, với góc nhìn tốt hơn nhiều so với sau lưng khung thành, mỗi vé là 235 euro.

Vé khu vực VIP cũng đã được Real chào bán, với giá dao động trong khoảng 315 đến 600 euro. Ghế ngồi ở khu VIP được đánh số từ 1 đến 450.

Sau khi phía Real công bố mức giá, lãnh đạo M.U cũng thực hiện chính sách hỗ trợ cho những CĐV trung thành theo đội sang Madrid. Trước mắt, M.U cung cấp 3 hạng vé khác nhau, đã bao gồm cả chi phí trong việc di chuyển. Cụ thể, chi phí cho một vé thường cùng với hai ngày ở Madrid là 510 euro (419 bảng), vé VIP có một đêm khách sạn là 669 euro (549 bảng). Mức thứ ba là 327 euro (269 bảng), chỉ gồm giá vé và hỗ trợ di chuyển từ Manchester sang Madrid.

Các CĐV M.U có lý do để phàn nàn, khi sân Old Trafford đưa ra mức vé chỉ bằng một nửa. Chưa nói cách phục vụ thế nào, nhưng rõ ràng là hai sân không mấy chênh lệch về chất lượng. Thậm chí, với những ghế ngồi tốt ở sân Old Trafford, người hâm mộ được ở gần những cầu thủ mình yêu thích hơn.

Chi phí để mua một vé ngồi tốt trận lượt về ở Old Trafford là 70 euro, tương đương giá thấp nhất được Real cung cấp. Trước đó, nếu là các trận vòng bảng, những chiếc vé loại này thấp hơn từ 6-12 euro. Bên cạnh đó, vé VIP mà M.U chào bán cũng thấp hơn nhiều so với Real. M.U chưa công bố con số cụ thể cho trận lượt về, nhưng mức đưa ra từ đầu mùa trên website của CLB là 364 euro (299 bảng).



Những chiếc vé VIP ở Old Trafford có lợi gì? Chủ nhân những chiếc vé này có khả năng “sờ mó” cầu thủ; tiệc coctail; bữa tối; đồ uống trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra, hoặc một phần quà lưu niệm.

Trong các trận đấu với Arsenal, Chelsea, Man City và Liverpool, một chỗ ngồi tốt ở Old Trafford cũng chỉ có giá trung bình 44 euro.

Có thể thấy, các CLB TBN thường tranh thủ giải đấu châu lục để moi tiền CĐV. Mùa trước, Bilbao bán giá 90 euro cho một ghế tốt ở Europa League. Kết quả, các CĐV Schalke giăng biểu ngữ: “1 euro cho 1 phút, bóng đá chứ nào phải sex phone”.

Theo N.H (TT&VH Online)