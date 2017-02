CLB Long An nhận án phạt nặng: Tình và lý!

Theo đó, chủ tịch CLB Long An, ông Võ Thành Nhiệm, cùng HLV trưởng Ngô Quang Sang bị cấm hoạt động bóng đá ba năm. Hai cầu thủ Minh Nhựt và Quang Thanh bị treo giò hai năm.

Sau khi án phạt được đưa ra, Quang Thanh tính chuyện giải nghệ còn thủ thành Minh Nhựt thì khóc mong được giảm án vì còn nuôi gia đình.

Sự cố trên sân Thống Nhất và câu chuyện mang màu sắc khóc lóc, than thở của thủ môn Minh Nhựt và đội trưởng Quang Thanh của Long An khiến những người hâm mộ không khỏi có chút chạnh lòng. Cuộc “xung đột” giữa lý trí và con tim cũng có thể nổ ra trong chính nội tại mỗi người. Thậm chí là những suy nghĩ khác nhau giữa người này và người khác.



Long An đã có phản ứng quá mức trong trận thua 2-5 trước TP.HCM trên sân Thống Nhất.

Có người thì cho rằng Minh Nhựt và Quang Thanh “hèn” vì dám làm mà không dám chịu, bây giờ lại khóc lóc. Sao không như Quốc Vượng đi, dám làm dám chịu vì đó là hành động hoàn toàn do mình gây ra. Nhưng cũng có tư tưởng do rằng chính trọng tài Thư là nguyên nhân để ức chế của cầu thủ bùng phát dẫn đến cuộc xung đột lý trí và con tim trong mỗi con người khi nhìn nhận về sự cố này.

Nếu chỉ "cắt lát", soi rọi hành động của các cầu thủ và BLĐ CLB Long An trên sân Thống Nhất thì rõ ràng, toàn đội Long An đã hành xử rất kém trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp và xứng đáng nhận án phạt nặng hơn nữa. Tình huống trọng tài Thư thổi phạt đền phút 80 không có lý do gì dẫn đến phản ứng tệ hại như thế từ đội Long An. CLB Long An đã sai mười mươi.

Nói đi cũng phải nói lại, tình hình trọng tài nhiều mùa bóng qua có quá nhiều điều đáng nói. Cách điều khiển trận đấu của các trọng tài V-League khiến nhiều người, nhiều đội không phục, thậm chí nghi ngờ. Đó như "quả bom" tồn đọng chỉ chực chờ nổ.

Ở mùa giải này, các sai phạm của trọng tài cứ liên tục lặp đi lặp lại qua từng vòng đấu khiến các ức chế dồn nén lâu nay của các đội có dịp bùng phát. Trong cơn nóng đầu thì từ lãnh đạo cho đến cầu thủ Long An đã có hành động sai trái.

Trọng tài khi bị kỷ luật thì chỉ treo còi ít trận trong khi đội bóng có thể rớt hạng, mất đứt 40-50 tỉ đồng đầu tư cả mùa giải. Suy nghĩ xử trọng tài theo kiểu “đền tội” hoặc “quy ra thóc” tương đương các đội đầu tư cũng không thể được.

Những sai phạm của trọng tài trong những mùa bóng gần đây ngày càng thô thiển, trắng trợn hơn, khó giải thích hơn, trong đó có những lỗi ngớ ngẫn mà trọng tài FIFA như Phùng Đình Dũng cũng dính. Tất cả được quy về việc trọng tài bị mua chuộc.

Nguồn tiền của VFF, VPF, thu nhập của trọng tài đến từ đâu? Cần phải làm rõ điều này. Nếu không có sự minh bạch, giải quyết tận gốc vấn đề thì mọi chuyện có thể vụt khỏi tầm tay và sự cố trên sân Thống Nhất vừa qua sẽ còn lặp lại.