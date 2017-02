CLB Long An rất cần một HLV “quái”

HA Gia Lai tập hợp nhiều cầu thủ có kỹ năng tác chiến độc lập tốt hơn Long An nên họ đã có một chiến thắng 3-0 xứng đáng. Nhưng nếu như Long An có một chiến lược gia…quái thì không đến nỗi họ “sụp” nhanh.

Những mùa bóng gần đây, Long An là đội “chúa” thua bàn vào những thời điểm “chết. “Chết” ở đây được hiểu như ngay sau bàn thắng là bàn thua, thua cuối hiệp, cuối trận… Sau mỗi bàn thắng các cầu thủ Long An thường hay thiếu sự tập trung và để đối phương gỡ hòa tức khắc.



Long An mùa này có nội lực tốt nhưng lại hay thua

Còn ở thời điểm cuối hiệp, cuối trận, CLB Long An hay lơ là, thiếu tập trung, thi đấu theo kiểu chờ tiếng còi kết thúc của trọng tài nên họ hay bị thủng lưới. Từ mùa năm ngoái đến mùa này, trận tiếp B.Bình Dương, Long An để đội khách san bằng tỉ số phút bù giờ. Trận trên sân Thống Nhất (vòng 6) ngay sau bàn thắng của Oseni thì Long An bị Victor san bằng tỉ số hai phút sau. Hầu hết các cầu thủ Long An hồn nhiên, nên CLB cần một HLV quái và luôn cảnh báo những thời điểm Long An hay thua bàn này.

Trong trận thua HA Gia Lai (vòng 7, chiều 25-2), Long An giăng ra một thế trận cực tốt họ chơi ngang ngửa với HA Gia Lai cho đến những phút cuối cùng trận đấu dù phút 68 Công Phượng mở bàn cho đội khách. Thế trận cho đến bàn thua đầu là ngang nhau. Hàng hậu vệ của Long An vô hiệu hóa các đợt tấn công của đội khách rất hiệu quả.

Các cá nhân như Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh…đều bị các cầu thủ phòng ngự của Long An phong tỏa rất tốt, các chân sút HA Gia Lai vô cùng khó tiếp cận cầu môn Long An. Bên cạnh đó hai ngoại binh của Long An cũng khoấy đảo và làm khó HA Gia Lai rất nhiều. Lối chơi của Long An và cá nhân từng cầu thủ không phải là chất lượng kém. Điều họ thiếu mà một nhà cầm quân đủ độ quái, tỉnh và lạnh đầu.



Long An rất cần một HLV "quái" để có thể "bịt" được thế mạnh của đối phương.

Với những gì thể hiện từ khi khai mạc V- League đến nay, Long An chót bảng có điều gì đó không hợp lý. Nguyên nhân như đã nói, họ thua bàn ngay sau lúc vừa ghi bàn, thua bàn ở cuối hiệp, cuối trận từ sự lơ là thiếu tập trung ở những thời điểm quan trọng. Mà điều này thì không phải khó khắc phục. Thời HLV Calisto, vị HLV này luôn cảnh giác cầu thủ mình.

Riêng trong trận thua HA Gia Lai 0-3, Long An bị “sụp” khi thay đổi chiến thuật từ phòng ngự phản công sang chủ động tấn công. Điều này cũng dễ hiểu, sau gần hai phần ba thời thượng trận đấu, Long An bẻ gãy mọi đợt tấn công, vô hiệu hóa được các miếng phối hợp khó chịu của HA Gia Lai thì Long An tràn lên chủ động tấn công tìm bàn thắng.

Cùng lúc đó, HA Gia Lai từ bỏ phối hợp nhóm chuyển sang khai thác lợi thế sẵn có là kỹ năng cầm bóng đột phá của từng cầu thủ. Về mặt này thì HA Gia Lai hơn hẳn với những cá nhân như Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh… các cầu thủ này bắt đầu mạnh dạn cầm bóng đột phá khiến các cầu thủ Long An rối và loạng choạng. Tình huống Văn Toàn đột phá vào vòng cấm đá bóng chạm tay Nam Anh (27 Long An) lẽ ra HA Gia Lai đã được một quả phạt đền đã nói lên điều này.



Tân HLV Minh Phương cho rằng, tình hình vẫn chưa nguy ngập cho Long An

Thế rồi điều gì đến phải đến, phút 68, Công Phượng ghi bàn mở điểm rồi ghi hai bàn trong những phút cuối để hoàn tất chiến thắng 3-0 cho HAGL.

Nếu có một HLV “quái” nhìn ra mình, và nhất là thế mạnh của đối phương, Long An đã không thay đổi cách chơi theo kiểu nôn nóng ghi bàn kiếm điểm cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp. Nhưng khi thay đổi từ phòng ngự phản công sang chủ động tấn công thì chính họ đã tự giăng ra cái bẫy cho mình và đưa đối phương vào thế dễ dàng hưởng lợi. Long An đã “chết” vì điều này.