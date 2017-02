CLB Long An thua đậm HA Gia Lai

Cuộc chiến “gạch- gỗ” vừa kết thúc trên sân Long An, một trận đấu hay và căng làm sống lại thời đỉnh cao của hai đội.

Trên sân, phút 55, lẽ ra đội khách HA Gia Lai được hưởng một quả phạt đền, trợ lý 1 có góc quan sát rất gần và tốt nhưng đã không hỗ trợ trọng tài để bắt phạt đền.



Trận đấu mang "tinh thần fighting" rất cao

Tuy nhiên cuối cùng HA Gia Lai đã thắng chung cuộc 3-0. Ba bàn thắng của HA Gia Lai do Công Phượng (phút 68), Văn Thanh hoàn thành cú đúp phút 89 và 90+2.



Đây là một trận cầu hay, nó làm sống lại những cuộc chiến gạch-gỗ thời đỉnh cao. Tiếc rằng, do đội nhà đang có thành tích trên bảng tổng kém nên dường như khán giả Long An không mặn mà đến sân cỗ vũ.



Công Phượng (10) ghi một bàn và thực hiện hai đường chuyền thành bàn

Trước trận đấu này, tân HLV trưởng CLB Long An, Nguyễn Minh Phương đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để có mặt trên băng ghế chỉ đạo. Cuối cùng, dù CLB Long An thua trận và tiếp tục "đội sổ” nhưng với cách thể hiện này thì tình hình CLB Long An cũng chẳng phải đáng lo lắm, như chính cách nói của tân HLV Nguyễn Minh Phương trong cuộc họp báo. Vấn đề là toàn đội xốc lại tinh thần để thi đấu tốt hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn.

Diễn tiến trên sân cho thấy dù Long An thua nhưng lối chơi của họ là rất nét, đội tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn khá rõ, hàng hậu vệ chơi cũng rất kín kẽ. Cái chính là dường như họ vẫn còn thiếu chút may mắn ở khâu cuối cùng, tức dứt điểm cầu môn.



Cả hai đội chơi với tinh thần cống hiến cao

Trở lại với diễn tiến trận đấu, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trần Đình Thịnh, hai đội không cần thăm dò mà "tung đòn” ngay. Tất nhiên chơi sân nhà Long An tìm một chiến thắng là điều hiển nhiên, nhưng đội khách cũng “ủ mưu” đánh bại kỳ phùng địch thủ ngay tại Tân An. Chính vì thế trận đấu diễn ra với tốc độ cao và giàu chất cống hiến.

HA Gia Lai thừa thắng từ sân khách Bình Dương nay tiếp tục xông lên ở trận làm khách thứ hai liên tiếp này. Chính vì thế hai đội ăn miếng trả miếng liên tục. Hiệp 1 chỉ được bù giờ 1 phút cho thấy thời lượng bóng “sống” rất cao. Tuy nhiên, kết thúc hiệp đấu không bên nào ghi được bàn thắng.

Sang hiệp hai, phút 55, Văn Toàn đột phá bên sường bên phải vào vòng cấm của Long An cho Văn Toàn sút bóng.

Hậu vệ Nam Anh (Long An) vụng về dang tay để bóng trúng tay rất rõ. Với cự ly cực gần và góc quan sát cực tốt nhưng trợ lý 1 Lê Ngọc Ân đã không phất cờ báo trọng tài Đình Thịnh. HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiến sát đến trợ lý Ngọc Ân liên tục thắc mắc buộc trọng tài thứ tư Nguyễn Đình Thái đến ra hiệu cho HLV Quốc Tuấn dừng lại. HLV Nguyễn Quốc Tuấn tuy tranh luận nhỏ nhẹ và không có những “ngôn ngữ tay chân” mạnh để gây chú ý, nhưng rõ ràng ông rất hậm hực vì bị “cướp” quả phạt đền này.

Tuy nhiên, HAGL cũng có bàn thắng mở tỉ số do công của Công Phượng ở phút 68. Đến phút 89 và 90+2 thì chính Công Phượng chuyền cho Văn Thanh hoàn thành cú đúp để giúp HAGL thắng chung cuộc 3-0.