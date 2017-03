CLB TP.HCM: Hoàng Bửu thay Trần Chỉnh

HLV Võ Hoàng Bửu vừa được chỉ định giữ vai trò HLV trưởng thay cho ông Đặng Trần Chỉnh - Ảnh: S.H.

Giải thích về việc này, phía Bình Dương cho rằng công tác đào tạo trẻ ở Bình Dương không thể thiếu vắng sự quán xuyến của ông Chỉnh; ông Chỉnh không thể dẫn dắt đội hạng nhất là TP.HCM đối đầu với đội hạng nhất quốc gia TDC Bình Dương do ông Chỉnh gầy dựng và giúp thăng hạng nhất.

Thật ra đó chỉ là những lý do thuộc dạng bề nổi của vụ việc. Bản chất của vấn đề Bình Dương rút ông Chỉnh về lại xuất phát từ việc đội TP.HCM vẫn do Công ty cổ phần bóng đá Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn quản lý. Cách đây hai tháng, UBND TP.HCM từng có văn bản chuyển giao quyền quản lý đội bóng để xây dựng thành CLB chuyên nghiệp thực thụ do UBND TP quản lý. Văn bản nói trên đã bị hội nghị cổ đông của công ty cổ phần này khước từ, không chấp thuận việc bán lại đội bóng!

Ngày 25-11 vừa qua, UBND TP.HCM đã có công văn do Phó chủ tịch Hứa Ngọc Thuận ký chỉ đạo LĐBĐ TP.HCM có nhiệm vụ thu hồi khoản tiền 10 tỉ đồng mà UBND TP.HCM đã cho CLB bóng đá TP.HCM mượn để làm kinh phí thi đấu mùa bóng 2010 (theo tinh thần của công văn ban hành ngày 24-9-2009), do CLB đã tự chủ được nguồn tài chính. Việc thu hồi phải được thực hiện trước ngày 30-12-2009.

Theo thông tin mà Tuổi Trẻ Online có được, Tổng công ty Xây dựng số 1 - đơn vị nhận trách nhiệm chi trả tiền lương cho ban huấn luyện đội TP.HCM - cũng vừa cho biết việc chi trả tiền lương nói trên thông qua sự gợi ý từ LĐBĐ TP.HCM, nay đội TP.HCM chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty cổ phần bóng đá Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, do vậy Tổng công ty Xây dựng số 1 không thể dùng tiền của mình để giúp đỡ đội bóng đang chịu sự quản lý của một công ty khác.

Tuy chưa có văn bản bổ nhiệm chính thức nhưng cựu danh thủ Võ Hoàng Bửu đã được chỉ định đóng thế vai trò HLV trưởng của ông Chỉnh từ buổi tập luyện vào chiều 28-12. Lãnh đạo Tổng công ty cổ phần bóng đá Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn đã trấn an ban huấn luyện rằng nếu Tổng công ty Xây dựng số 1 không chi trả tiền lương thì tổng công ty sẽ làm thay phần việc này. Trợ lý HLV chuyên trách thủ môn - ông Nguyễn Hồng Phẩm - cho hay như vậy. Đến nay, ông Phẩm là người chưa ký hợp đồng làm việc với CLB TP.HCM.

Tuần qua, đội TP.HCM đã kết thúc giải bóng đá tập huấn Cúp Hoàng đế Quang Trung do Bình Định tổ chức với ngôi á quân. Hiện tại đội tiếp tục tập luyện để dự Cúp bóng đá Navibank Sài Gòn diễn ra vào đầu tháng 1 - 2010 trên sân Thống Nhất với mục tiêu rà soát lực lượng lần cuối cùng trước khi bước vào mùa bóng mới.



Tiền đạo Flo (trái, trong màu áo Tây Ninh mùa trước) nhiều khả năng sẽ được TP. HCM ký hợp đồng tuyển dụng. Ảnh: Sĩ Huyên

Về ngoại binh, CLB TP.HCM chính thức ký hợp đồng với tiền vệ Bruno (Brazil, cựu cầu thủ của Đồng Tâm Long An, Bình Định). Hai suất ngoại binh còn lại đang là cuộc chạy đua giữa bốn cầu thủ: tiền đạo Flo, trung vệ Okanawa (cả hai khoác áo Tây Ninh mùa trước) cùng hai cựu binh từng đá cho TP.CM mùa rồi là Mario và Jackson. Cúp Navibank Sài Gòn sẽ là cơ hội sau cùng cho bộ tứ cầu thủ ngoại này chứng tỏ năng lực của họ để được ký hợp đồng.

Theo Sĩ Huyên (TTO)