Có âm mưu nhằm “tiêu diệt” Man City?

Mancini đang đau đầu vì lịch thi đấu dày đặc

Cách đây ít lâu, HLV Mancini đã phàn nàn với FA về việc họ bố trí lịch thi đấu quá bất lợi cho Man City. Cụ thể, nhà ĐKVĐ Premier League liên tục phải thi đấu vào ngày thứ Bảy tại giải ngoại hạng Anh, trong khi trước đó họ đã “vắt sức” ở Champion League vào rạng sáng thứ Năm.



Nhìn vào lịch (cuối bài), tất cả có thể dễ dàng phát hiện ra điều này. Chẳng hạn rạng sáng qua (thứ Năm), Man City vừa phải hành quân tới Hà Lan để đụng độ với Ajax. Trở về Anh, thầy trò HLV Mancini chưa có thời gian để xả hơi đã phải lao vào tập luyện ngay, chuẩn bị cho trận gặp Swansea trên sân nhà.



Với tình trạng thể lực cạn kiệt hiện tại, mục tiêu 3 điểm của Man City không dễ dù họ được chơi tại sân nhà Etihad.

Các cầu thủ Man City thất vọng ở trận gặp Ajax

Thực ra, chuyện M.C bị xếp lịch thi đấu này chẳng có gì để bàn, nếu các đội bóng lớn cũng thi đấu ở Champions League, có lịch giống họ. Đằng này, dường như chỉ M.C rơi vào cảnh ấy!



Ví dụ, Man United đều được nghỉ 4 ngày trước hai trận đấu gần nhất tại Champions League (M.U gặp Tottenham ngày 29/09, ngày 3/10 họ gặp Cluj. Ngày 24/10, M.U gặp Braga, đến 28/10 gặp Chelsea).



Lịch thi đấu của Chelsea cũng được “ưu ái” giống với M.U, khi đều có khoảng 4 ngày nghỉ trước trận đấu tiếp theo (Ngày 29/09, Chelsea gặp Arsenal, đến 3/10 họ gặp Nordsjaeland. Ngày 24/10, Chelsea gặp Shakhtar, đến 28/10, họ gặp M.U).

Thi đấu căng thẳng dẫn đến có những chấn thương như thế này

Vẫn biết đã là đội bóng có tham vọng lớn, phải biết đương đầu trước mọi khó khăn. Song dẫu có hùng hậu Man City cũng khó có thể duy trì được sự ổn định với lịch thi đấu căng như vậy.



Từ thực tế trên dẫn đến một câu hỏi đặt ra lúc này là, liệu đang có một âm mưu nào đó muốn “triệt hạ” Man City? Hay FA đang muốn thử sức của nhà ĐKVĐ Premier League?



Lịch thi đấu của M.C

Ngày 15/09: Stoke 1-1 M.C (Premier League)

Ngày 19/09: Real 3-2 M.C (Champions League)

Ngày 23/09: M.C 1-1 Arsenal (Premier League)

Ngày 26/09: M.C 2-4 Aston Villa (Capital One Cup)

Ngày 29/09: Fulham 1-2 M.C (Premier League)

Ngày 25/10: Ajax 2-1 M.C (Champions League)

Ngày 27/10: M.C vs Swanswea (Premier League)

Ngày 04/11: West Ham vs M.C (Premier League)

Ngày 07/11: M.C vs Ajax (Champions League)

Theo Hoài Đức (Bongdaplus)