Có cần thiết kỷ luật nội bộ thủ môn Minh Nhựt?

Lãnh đạo CLB Long An đã chính thức đăng đàn việc kỷ luật nội bộ thủ môn Minh Nhựt khi anh này có những hành vi phản cảm trên sân.

Theo chủ tịch CLB Long An, Võ Thành Nhiệm thì CLB đã ra án đình chỉ ba trận, cắt lương và thưởng trong thời gian Minh Nhựt nhận án treo giò nội bộ. Sau đó nếu Ban tổ chức giải V-League tiếp tục ra án phạt thì Nhựt phải rút tiền túi tự…khắc phục.

Chủ tịch CLB Long An, Võ Thành Nhiệm lý giải án treo giò này, "Hành động như đứng một bên cầu môn, sau đó quay lưng vào khung thành khi cầu thủ Victor chuẩn bị thực hiện quả 11 mét cho TP HCM, rồi lại tiếp tục lộn vòng khi tiền đạo Tuấn Anh ghi bàn, hay hành động cố tình đá bóng vào trọng tài biên... tất cả đều là những hành vi bộc phát của cá nhân thủ môn Minh Nhựt. Nhựt có nói là do đồng đội dặn cậu ấy nhưng tôi bảo anh lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm và biết đâu là đúng, là sai”.



Các cầu thủ Long An vây quanh phản đối trọng tài Thư. Ảnh: PHẠM HUY

Những người có mặt trên sân Thống Nhất chiều 19-2 chứng kiến hầu như toàn đội Long An đều phản ứng với trọng tài chứ không chỉ riêng Minh Nhựt.

Diễn biến của sự việc cho thấy, khi diễn ra cuộc đôi co giữa toàn bộ đội Long An (có cả Minh Nhựt) với trọng tài Thư trước khu vực kỹ thuật của Long An thì thủ môn này sau đó đã di chuyển đến cầu môn của mình để chuẩn bị bắt quả phạt đền thứ hai (phút 80). Tuy nhiên, thay vì đến trước khung thành, Minh Nhựt lại đi vòng ra phía sau khu vực cầu môn.

Lúc này, phía trước khu vực kỹ thuật của Long An, toàn đội Long An tiếp tục đôi co với trọng tài Thư, đầu kia, Minh Nhựt nhìn vào tiếp tục…chờ lệnh. Thế rồi Nhựt được lệnh vào cầu môn, Lúc đó đội trưởng Quang Thanh đi sát đến lằn vôi 16m50 hét thật to như muốn truyền đạt cho Minh Nhựt làm điều gì đó. Minh Nhựt có vẻ không hiểu ý Quang Thanh muốn nói gì nên cuộc trao đổi và ngôn ngữ tay chân lúc này khác rõ.

Thủ môn Minh Nhựt đợi lệnh chứ không phải hành động tự phát. Ảnh: PHẠM HUY

Cuối cùng Nhựt vào cầu môn và đứng ngay sát cột. Trọng tài Thư yêu cầu Nhựt di chuyển vào giữa hai cột nhưng có vẻ Nhựt không đồng ý nên cả hai có cuộc tranh luận (đúng luật thì không cần thiết Nhựt phải đứng ngay chính giữa hai cột cầu môn, Nhựt chỉ cần để hai chân đè lên vạch vôi là được).

Lúc Victor chuẩn bị sút phạt đền thì Nhựt quay lưng lại đối phương, rồi sau đó lại quay mặt về. Khi Victor chạy đà sút thì Nhựt lại quay lưng về phía đối phương rồi chạy vào lưới. Sau đó Victor ghi bàn, Nhựt đã lùa bóng ra và sút mạnh về phía giữa sân.





Hành vi của Minh Nhựt rất khiếm nhã. Ảnh: PHẠM HUY.

Việc bầu Nhiệm nhận ra cái sai và thay mặt toàn đội xin lỗi là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, việc kỷ luật nội bộ Minh Nhựt thì có vẻ không cần thiết vì mọi chuyện đã có BTC giải xem xét, xử lý.