Cơ hội cho Park Chu Young lập công chuộc tội

Park Chu Young trong màu áo Arsenal - niềm hi vọng của Olympic Hàn Quốc - Ảnh: AFP



Đây là lần thứ 9 Hàn Quốc đại diện châu Á góp mặt ở đấu trường Olympic và thành tích cao nhất của họ là từng hai lần vào đến tứ kết năm 1948, 2004. Nhưng ở giải lần này, Hàn Quốc chỉ được xem như đội “lót đường” và bị giới chuyên môn nhận định sẽ sớm “rụng” từ vòng đầu tiên, khi nằm cùng bảng B với các đối thủ mạnh như Thụy Sĩ, Mexico và Gabon.



Điều này đã khiến HLV Hong Myung Bo quyết định gọi tiền đạo 27 tuổi Park Chu Young vào đội, với hi vọng dựa vào tài năng và kinh nghiệm của ngôi sao đang chơi bóng ở Giải ngoại hạng Anh này để tăng cường sức mạnh cho Hàn Quốc.



Park Chu Young là một trong những cầu thủ tài năng nhất bóng đá Hàn Quốc hiện nay và anh được kỳ vọng sẽ thay thế tiền vệ nổi tiếng Park Ji Sung để gánh vác đội tuyển Hàn Quốc ở những chiến dịch lớn sắp tới. Ưu điểm nổi bật của tiền đạo này là kỹ thuật khéo léo, tốc độ và khả năng sút phạt rất tốt.Trước khi được gọi vào đội tuyển Olympic Hàn Quốc, Park Chu Young từng bị giới truyền thông và người hâm mộ nước nhà chỉ trích kịch liệt do tội trốn nghĩa vụ quân sự.



Thậm chí HLV tuyển Hàn Quốc Choi Kang Hee đã gạt tên Park Chu Young khỏi đội tuyển ở các trận đấu mở màn của chiến dịch vòng loại World Cup 2014 gặp Qatar và Libăng vào tháng 6 vừa qua. Do đó, Olympic London cũng được xem là cơ hội để Park Chu Young lập công chuộc tội.



Ngoài Park Chu Young, Hàn Quốc cũng mang đến giải lực lượng khá dồi dào và có ba cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu: tiền vệ Koo Ja Cheol (Augsburg), Ki Sung Yueng (Celtic) và Ji Dong Won (Arsenal). Ở trận mở màn, Hàn Quốc được dự báo gặp rất nhiều khó khăn khi đụng với Mexico là một trong sáu ứng cử viên cho ngôi vô địch và họ có ngòi nổ rất nguy hiểm là tiền đạo Giovani Dos Santos (Tottenham).





Xem trận Hàn Quốc - Mexico trên VTV2

Đài truyền hình VN (VTV) sẽ trực tiếp tổng cộng 33 trận đấu bóng đá ở Olympic London. Trong đó có 17 trận ở giải nam và 16 trận ở giải nữ. Ở loạt trận đầu tiên của bóng đá nam, VTV THTT các trận sau: * Honduras - Morocco: 18g ngày 26-7 trên VTV6.

* Mexico - Hàn Quốc: 20g30 ngày 26-7 trên VTV2.

* UAE - Uruguay: 23g ngày 26-7 trên VTV2 và HTV9.

* Brazil - Ai Cập: 1g45 ngày 27-7 trên VTV3.

* Vương quốc Anh - Senegal: 2g ngày 27-7 trên VTV2 và HTV9.