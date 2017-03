Có Javi Garcia, Man City chi gần 40 triệu bảng/ngày

Gần như cả mùa Hè năm nay, Man City không thực sự hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. CLB này có tham gia vào những thương vụ đình đám như Eden Hazard, Robin van Persie, Javi Martinez và Daniele de Rossi song đều thất bại. Hồi đầu tháng Tám, Mancio đăng đàn than phiền không được đầu tư thêm để chinh phục Champions League. Và ngay lập tức BLĐ The Citizens trả lời chiến lược gia Italia bằng Everton Jack từ Everton trong thương vụ trị giá 15 triệu bảng. Javi Garcia là thương vụ đắt giá nhất của Man City trong ngày hôm qua Song đó chưa phải ngạc nhiên lớn nhất dành cho cựu HLV Inter Milan. Vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè, The Citizens đã chi ra 37.15 triệu bảng để mang về một loạt tân binh. Đây là kỷ lục về số tiền chuyển nhượng Man City chi ra trong ngày cuối cùng của một phiên chợ mùa Hè. Theo đó, The Citizens đã có Scott Sinclair từ Swansea với giá 6.25 triệu bảng; Maicon từ Inter Milan với giá 3.1 triệu bảng; thủ môn Richard Wright theo dạng tự do; trung vệ Matija Nastasic từ Fiorentina với giá 7.5 triệu bảng; Javi Garcia từ Benfica với giá 15.8 triệu bảng. Tính tổng cộng số tiền chuyển nhượng trả ngay và các khoản tăng do điều kiện thêm trong hợp đồng, Man City đã tốn 37.15 triệu bảng cho 5 bản HĐ nói trên. Cũng trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng, Man City đẩy được 2 cái tên rời sân Etihad là Nigel de Jong đến AC Milan với mức giá 4 triệu bảng còn Santa Cruz tới Malaga theo bản HĐ cho mượn toàn mùa giải 2012/13. Như vậy, tính ra trong mùa Hè nay, The Citizens đã chi tổng số 52,15 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, mang về 6 tân binh. Theo Kinh Vân (Bongdaso)