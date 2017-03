Có một “gã thợ hàn” ở Chelsea

Đàn anh, cựu cầu thủ của Chelsea và tuyển Anh, Dennis Wise đã dùng những lời lẽ đẹp nhất để nói về tiền vệ N’Golo Kante. Đó là người hùng thầm lặng, đó là Makelele mới, đó là gã thợ hàn bịt kín mọi lỗ rò của Chelsea.

Dennis Wise từng có 11 năm phụng sự Chelsea với 300 lần ra sân đánh giá Kante là bản hợp đồng hiệu quả nhất của The Blue ở mùa này.



Kante làm sống lại một tiền vệ đa năng như Makelele

Kante là một mắt xích quan trọng của cỗ máy chinh phục ngôi vô địch Premier League của Chelsea mùa này.

Ngay mùa đầu tiên khoác áo Chelsea, Kante không cần thời gian để thích nghi mà cứ “lắp vào là chạy”. Đó là điều may mắn, là món quà tuyệt vời mà HLV Conte có được. Kante có một vai trò cực kỳ to lớn trong việc Cheslea duy trì ngôi đầu bảng với khoảng cách đến 10 điểm so với đội xếp thứ nhì Tottenham.



Đàn anh Dennis Wise khen Kante là kẻ bịt kín mọi lỗ rò của Chelsea.

Dennis Wise nhận xét: “Anh ấy (Kante) rất giống Makelele, anh ta phá vỡ mọi thứ rất tốt ở khu vực phần sân đối phương, cùng với đó là những đường chuyền rất ấn tượng. Anh ta là người hùng thầm lặng. Mọi người phải nhận ra vai trò thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của Kante ở Chelsea. Anh ấy có mặt khắp mọi nơi trên sân để vá “lổ hổng” của đồng đội một cách hiệu quả. Kante đã đảm đương quá tuyệt vời vai trò của mình ở Chelsea. Minh chứng là ngôi đầu bảng của Chelsea tại Premier League hiện tại".

Nhận xét về hành trình tiến đến ngôi vô địch đội bóng cũ, Dennis Wise nói: “Cuộc chinh phục ngôi vô địch của Chelsea hiện nay tôi nghĩ hầu như chẳng gặp trở ngại nào lớn, nó giống như mùa bóng 2015 vậy”.

Mùa trước, Kante thi đấu cho CLB Leicester City. Dưới sự dẫn dắt của "gã thợ hàn" chính hiệu, Claudio Ranieri, Leicester City lên ngôi vô địch Premier League đầy bất ngờ. Người ta nhắc nhiều đến Ranieri, Vardy, hay Mahrez trong chức vô địch ấy của Leicester City.

Tuy nhiên, Kante với vai trò là một "gã thợ hàn" trên sân cũng là người góp công lớn trên con đường chinh phục chức vô địch của Leicester. Mùa này, một Leicester không Kante đã trở về đúng "bản chất" thật của mình là một đội bóng trung bình yếu, còn Chelsea của Kante thì lại bay cao tại Premier League. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của Kante là lớn đến mức nào.

Thứ Hai tuần tới, Chelsea sẽ làm khách trước đối thủ cùng TP West Ham tại vòng 27 Premier League.