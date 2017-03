Cơ quan công an trả cầu thủ bán độ về CLB Ninh Bình

Đích thân Chủ tịch CLB Ninh Bình Phạm Văn Lệ xác nhận, các cầu thủ liên quan đến vụ bán độ đã được cơ quan công an cho phép trở về CLB. Tuy nhiên trong thời gian này, do CLB đang dừng mọi hoạt động nên các cầu thủ này được tự do ở lại khách sạn hay về nhà.



Các cầu thủ dính bê bối bán độ ở Ninh Bình tạm thời được trả về CLB - Ảnh: Gia Hưng



Được biết, một số cầu thủ đã về quê, nhưng cũng một số cầu thủ do xấu hổ không muốn gặp bố mẹ, bạn bè nên ở lại CLB. Tại tầng 8 khách sạn Vissai, nơi ở của CLB Ninh Bình, các phòng đều đóng kín. Chỉ có những cầu thủ ngoại binh còn xuất hiện tại sảnh khách sạn hay có mặt lúc giờ ăn. Tất cả đều rất buồn và hoang mang không biết tương lai của CLB sẽ thế nào, liệu có bị đẩy ra khỏi đường hay không.

Được biết, chỉ có đội 1 của Ninh Bình tạm thời giải tán, còn các đội trẻ vẫn tập luyện bình thường. Tuy nhiên, trước tình hình của đội bóng hiện tại, việc tập luyện chỉ cho có, các cầu thủ trẻ cũng rất lo lắng tương lai của mình không biết như nào nếu như đội bóng giải thể.

Trong khi đó, những cầu thủ bán độ được tại ngoại tiếp tục không tiếp xúc với bất cứ ai. Họ vừa gây tội lớn và đang trở thành tâm điểm của chú ý, nên tất cả chọn cách lẩn tránh hay im lặng.

Theo một số nguồn tin, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra vụ bán độ của cầu thủ Ninh Bình, bởi ở mùa giải năm nay, ở cả sân chơi AFC Cup và V-League, các cầu thủ đều có những biểu hiện tiêu cực.

Trong số những cầu thủ bị cơ quan công an triệu tập, 11 cầu thủ của Ninh Bình đã khai nhận có liên quan đến vụ bán độ trong trận đấu với đội Kelantan của Malaysia trên sân khác ngày 18/3 vừa qua, nhưng theo ông Lệ đó chưa phải là toàn bộ cầu thủ “dính chàm” của đội bóng cố đô Hoa Lư. Trong số các cầu thủ bị tình nghi thường xuyên có phong độ bất thường còn có Phước Tứ vẫn chưa bị cơ quan điều tra triệu tập.

Căn cứ vào quy định tại Điều 248 và 249 của Bộ luật Hình sự, các cầu thủ Ninh Bình tham gia cá độ và dàn xếp tỷ số đang đối mặt với mức án từ 2-10 năm tù. Trần Mạnh Dũng là chủ mưu, nên án phạt chắc chắn sẽ nặng nhất.

Liên quan đến vụ việc tiêu cực cá độ ở Ninh Bình, Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ tuyên bố sẽ giải tán đội và rút lui không tham dự các giải đấu như V-League và AFC Cup 2014. Tuy nhiên tới ngày hôm qua, quyết định cuối cùng vẫn chưa được lãnh đạo đội bóng đưa ra. Ninh Bình sẽ tạm hoãn không tham dự vòng 12 V-League, trong khi ở AFC Cup đội bóng cố đô sẽ chờ đợi kết quả cuộc làm việc của VFF với lãnh đạo AFC.

Được biết, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trước khi sang Malaysia họp với chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á cũng đã có cuộc trao đổi với ông Trường.

Kim Anh - Ngô Linh (Dân Trí)