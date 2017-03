Còn huy chương đồng

V-League chỉ còn hai trận đáng xem là B. Bình Dương tiếp khách SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa chơi trên sân của Hà Nội T&T để xác định chủ nhân của chiếc huy chương đồng. Hiện tại Thanh Hóa đang xếp trên đội hạng tư SHB Đà Nẵng 2 điểm và chiều nay (10-8) nếu Thanh Hóa thắng thì chắc suất hạng ba. Thế nhưng sẽ không dễ dàng cho đội bóng xứ Thanh ăn mừng vị trí để đời khi đối thủ của họ lại là Hà Nội T&T.

Vẫn còn lại một chút niềm kiêu hãnh sót lại của bầu Hiển nếu hạ màn V-League, hai đội bóng của ông đều đoạt huy chương sau một lần Hà Nội T&T thua sòng phẳng chính người anh em SHB Đà Nẵng.

HLV Lê Thụy Hải chào đón lần thứ ba ông vô địch V-League cùng B. Bình Dương và vòng đấu cuối chỉ còn ý nghĩa giành vị trí thứ ba đối với Thanh Hóa hoặc SHB Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN HUY

SHB Đà Nẵng ở cửa hẹp hơn bởi họ buộc phải thắng nhà vô địch B. Bình Dương trên sân khách, đồng thời Thanh Hóa không thắng được Hà Nội T&T. Nếu B. Bình Dương căng sức đá như một hành động tri ân giới hâm mộ ở trận cuối sân nhà và làm đẹp cho đêm hội rước cúp thì thầy trò Lê Huỳnh Đức không có cửa. Nhiều khả năng B. Bình Dương sẽ tìm mọi cách để chiến thắng để làm tăng ý nghĩa cho lễ đăng quang của mình trên sân nhà trước mặt nhiều quan khách và nhà tài trợ cùng đông đảo cổ động viên đã lên kế hoạch rước cúp khắp TP Thủ Dầu Một.

Khả năng SHB Đà Nẵng lội ngược dòng là cực khó bởi phải lệ thuộc vào hai yếu tố thắng B. Bình Dương trong ngày hội cúp vàng của chủ nhà và Thanh Hóa không lấy trọn 3 điểm trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội T&T.

Các trận cuối V-League và lịch trực tiếp: HV An Giang - SL Nghệ An, Đồng Nai - ĐT Long An (ĐN2, VTC3 trực tiếp), Hà Nội T&T - Thanh Hóa (BTV5, VTV2 trực tiếp), Than Quảng Ninh - Quảng Nam, HA Gia Lai - Hải Phòng, B. Bình Dương - SHB Đà Nẵng (BTV2, VTV6 trực tiếp).

GIA HUY