Con trai HLV Mancini từng từ chối vào sân thay người

Con trai của HLV Mancini, Filippo chưa ký hợp đồng và không thuộc biên chế được nhận lương từ The Citizens nhưng vẫn thi đấu cho đội dự bị của CLB này. Trong một trận đấu giao hữu giữa đội bóng của Elite Development Squad (EDS) với Liverpool hồi tháng Tám vừa rồi, tiền đạo Filippo đã từ chối vào sân thay người (đội bóng của EDS bao gồm đội trẻ và đội dự bị của Man City). Filippo Mancini, con trai của HLV Mancini cũng từng từ chối vào sân thi đấu Trong khi The Citizens đang tuyên bố sẽ điều tra tường tận vụ việc tiền đạo người Argentina, Tevez từ chối vào sân thay người ở trận Man City thua Bayern Munich 0-2 tại vòng bảng Champions League, sự vụ liên quan tới con trai của HLV Mancini đã gây ra đôi chút khó xử cho CLB này, theo Telegraph đưa tin. Tevez sẽ bị phạt cấm tập luyện và thi đấu cho Man City trong vòng 2 tuần. Kèm theo đó, tiền đạo người Argentina có thể bị phạt tiền tới 1,2 triệu bảng là số lương trong 6 tuần. Nhưng với con trai của HLV Mancini, mức phạt sẽ chỉ dừng lại ở hình thức khiển trách bằng lời nói. “Filippo không có hợp đồng, không được trả lương để ngồi trên ghế dự bị và vào sân trong các trận đấu. Trong trường hợp này, một hình thức kỷ luật đã được đưa ra nhưng cậu ấy lại không phải người của CLB nên không thể thực thi. Vấn đề đó đã được xử lý nội bộ. Bản thân HLV Mancini không hề biết đến vụ việc của con trai mình”, một nguồn tin thuộc ban lãnh đạo The Citizens tiết lộ. Theo Kinh Vân (Bongdaso)