Công bố danh sách ĐT Việt Nam: Thế hệ 9x "lên ngôi"

ĐT Việt Nam sẽ tập trung ngày 23/1 - ẢNH: ĐỨC CƯỜNG

ĐT Việt Nam tập trung tại Hà Nội vào ngày 23/1 tới có 17 cầu thủ thuộc thế hệ 9x (sinh từ năm 1990 trở về sau). Đây cũng chính là các cầu thủ nằm trong độ tuổi dự SEA Games 27 vào cuối năm tại Myanmar.



Chỉ có 6 gương mặt thuộc thế hệ 8x góp mặt trong đợt tập trung lần này. Đó là thủ môn Thanh Bình, các hậu vệ Gia Từ, Văn Hoàn, Đào Văn Phong, các tiền vệ Tấn Tài, Thành Lương, Quốc Anh và tiền đạo Hải Anh.



Trong số 17 gương mặt 9x được HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập lên ĐT Việt Nam có sự xuất hiện của tiền vệ tấn công Mạc Hồng Quân - gương mặt được đào tạo tại Sparta Praha (CH Czech) và đã từng thi đấu rất thành công trong màu áo ĐT U22 Việt Nam tại vòng loại giải U22 châu Á hồi tháng 7/2012.



Trong đợt tập trung lần này, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2015 và 1 trận đấu giao hữu. Việc số lượng lớn các cầu thủ ở độ tuổi U23 được triệu tập vào ĐT Việt Nam chính là động thái để bóng đá Việt Nam bắt đầu quá trình chuẩn bị dài hơi cho mục tiêu lớn tại SEA Games 27.



Danh sách triệu tập ĐT Việt Nam :



Thủ môn: Thanh Bình (SHB.ĐN), Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Bửu Ngọc (CS.ĐT)



Hậu vệ: Gia Từ, Quang Hùng (V.NB), Thanh Hào (CS.ĐT), Văn Phong, Tiến Thành (V.HP), Văn Nam (Nam Định), Văn Hoàn (SLNA), Xuân Hùng (Hà Nội).



Tiền vệ: Nguyên Sa, Quốc Anh (SHB.ĐN), Hoàng Thịnh (SLNA), Huy Hùng (Hà Nội), Tấn Tài (V.HP), Văn Thắng (Thanh Hóa), Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Thành Lương, Văn Quyết (HN.T&T), Danh Ngọc, Mạnh Dũng (V.NB).



Tiền đạo: Hà Minh Tuấn (SHB.ĐN) , Hoàng Thiên (HA.GL), Hải Anh (CS.ĐT), Hồng Quân (cầu thủ tự do).

Theo Cát Tường (Bongdaplus)