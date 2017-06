Cống hiến nhưng không có bàn thắng

Trận FLC Thanh Hóa làm khách trước TP.HCM trong khuôn khổ lượt trận 15 V- League chiều nay trên sân Thống Nhất là một trận đấu có chất lượng tương đối nhưng tiếc rằng bàn thắng đã không diễn ra. Hai đội dù tiếp cận rất nhiều cơ hội nhưng không bên nào có được bàn thắng.



Tân binh Da Sylva (trắng) của TP.HCM không có cơ hội rõ ràng

Với FLC Thanh Hóa do HLV lão làng Petrovic dẫn dắt thì khi đi làm khách, họ thường chơi phòng ngự- phản công. Chiều nay Petrovic đã giăng sơ đồ 5-2-3 rất khó chịu. Mặt khác có lẽ “tiếng thơm” của tân binh da Sylva ra sân trận đầu liền hoàn thành cú đúp chiều 24-6 trên sân Long An nên Petrovic lại còn có cớ để đổ bê-tông phần sân nhà. Với ba trung vệ do Bật Hiếu chỉ huy cùng với Tiến Thành, hầu như đã vô hiệu hóa các chân sút của chủ nhà TP.HCM, trong đó có Da Sylva.



Dù không có bàn thắng, nhưng là một trận đấu hay

Ngay những phút đầu trận TP.HCM đã có những cơ hội ngon ăn, FLC Thanh Hóa có phần loạng choạng nhưng với bản lĩnh của đội bóng này gồm nhiều cầu thủ già dặn kinh nghiệm trận mạc cùng ngoại binh chất lượng họ không tốn chiều thời gian để giật lại thế trận.



Da Sylva vừa trong thế "bánh mì kẹp thịt" và bị níu áo

Điều đáng nói là cả hai đội chơi một thế trận rất mở để tìm chiến thắng song không bên nào ghi được bàn thắng. Hai đội chia điểm nhau qua một trận hòa không bàn thắng.



Cuối trận HLV Petrovic cấu tiết cầu thủ nhà

+ Kết quả các trận đấu khác:



XSKT Cần Thơ bất ngờ đánh bại HA Gia Lai 3-0. Tại Tam Kỳ, chủ nhà Quảng Nam đã chia điểm với SL Nghệ An qua trận hòa 3-3. Ra Lạch Tray làm khách trước Hải Phòng, Long An lại tiếp tục thua 2-3, một tỷ số như họ thua cách đây bốn ngày trước TP.HCM.

SHB Đà Nẵng chia điểm với người anh em Hà Nội 2-2 tại Hòa Xuân. Sốc nhất có lẽ cựu vô địch Bình Dương đã thua Sài Gòn 1-3 ngay tại Thủ Đầu Một. Tại Cẩm Phả, Sanna Khánh Hòa đã thất thủ trước Than Quảng Ninh 1-2.