Công Vinh khó phá cột mốc 100 bàn vì chấn thương

Công Vinh gặp vấn đề về thể lực từ hơn ba tuần trước. Ảnh: Trường Huy.

Vòng 9 V-League Thứ bảy, 22/3

16h: Thanh Hóa – Quảng Nam

16h: An Giang – Đà Nẵng

17h: SLNA – Hải Phòng Ngày 23/3

16h: Than Quảng Ninh – Hà Nội T&T

17h: Đồng Nai – HAGL



Ngày 24/3

17h: Bình Dương – Ninh Bình

Tám tháng kể từ khi ghi bàn thắng thứ 99 ở V-League, tiền đạo xứ Nghệ chưa phá được cột mốc 100 bàn thắng. Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, Công Vinh chưa thể tập với cường độ cao do mỗi khi vận động mạnh thì chân lại đau. Đây là chấn thương anh dính phải trong buổi tập cùng tuyển Việt Nam trước trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh cũng cho rằng khả năng Công Vinh ra sân là rất khó.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết sẽ tham khảo ý kiến của bác sĩ và chính Công Vinh để có quyết định cuối cùng. Theo đánh giá của bác sĩ đội bóng này, Công Vinh nên ngồi ghế dự bị vì nếu thi đấu cố gắng trong bối cảnh cổ chân chưa khỏe sẽ khiến chấn thương trầm trọng hơn.

Nếu không thể tung Công Vinh ra sân, đội bóng xứ Nghệ sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận đấu tới do mới thanh lý hợp đồng với tiền đạo Ndjodo. Một chân sút ngoại khác trên hàng công là Emile Biyaga cũng đang chấn thương và chưa chắc thi đấu. Thiếu hàng loạt lựa chọn tốt trên hàng công, khả năng giành điểm tối đa của SLNA bị đặt dấu hỏi bởi đối thủ Hải Phòng đang thăng hoa sau hai trận thắng.

Một mối lo khác của ban tổ chức sân Vinh ở trận đấu tuần này là vấn đề an ninh. Khán giả đội khách Hải Phòng luôn rất cuồng nhiệt, trong khi cổ động viên xứ Nghệ cũng không chịu kém. Cuộc đấu giữa hai đội từng xảy ra sự cố lớn vào năm 2008 nên ngay từ đầu tuần, ban tổ chức giải đã gửi công văn đề nghị sân Vinh thắt chặt các biện pháp an ninh.

Theo một thành viên ban tổ chức, lực lượng an ninh ở trận đấu này được huy động lên tới con số hơn 400 người - gấp đôi so với các trận đấu khác. Một đội ngũ bảo vệ ngồi xen kẽ với các cổ động viên cũng được điều động để đảm bảo phát hiện sớm nguy cơ về an ninh. Bên cạnh đó, ban tổ chức gia cố lại hàng rào sân để tránh xảy ra sự cố đổ rào như mùa trước.

TT Đội Trận T H B BT BB Điểm 1 Thanh Hóa 7 6 1 0 12 5 19 2 Than Quảng Ninh 8 4 2 2 14 10 14 3 Hải Phòng 8 3 3 2 13 11 12 4 Bình Dương 7 3 2 2 17 11 11 5 HAGL 7 3 2 2 16 14 11 6 Quảng Nam 7 3 1 3 13 18 10 7 Hà Nội T&T 5 3 0 2 15 11 9 8 SLNA 6 3 0 3 11 8 9 9 Đà Nẵng 7 2 3 2 11 10 9 10 Đồng Nai 7 1 4 2 9 13 7 11 Ninh Bình 6 1 3 2 10 12 6 12 ĐTLA 8 0 4 4 9 17 4 13 An Giang 7 0 1 6 2 10 1

Theo Nguyễn Tùng (VNE)