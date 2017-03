Công Vinh sút hỏng phạt đền, B. Bình Dương thành cựu vương

Chiều 3-8, lượt về bán kết Cúp Quốc gia trên sân Cẩm Phả, đội khách B. Bình Dương rất nỗ lực để tìm bàn thắng sau trận lượt đi bị Than Quảng Ninh cầm hòa 1-1. Với nội lực mạnh mẽ lẫn tư thế đương kim vô địch, các học trò HLV Nguyễn Thanh Sơn dồn sức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Thế nhưng vận may đã không mỉm cười với đội khách, ngay từ rất sớm khi chân sút Văn Thành tung cú sút sấm sét từ ngoài 20 m lại đưa bóng tìm đúng xà ngang ở phút thứ 8. Các chân sút của B. Bình Dương không ngừng gia tăng áp lực về phía Than Quảng Ninh nhưng vẫn chưa tìm ra chìa khóa mở cửa khung thành thủ môn Tuấn Linh. Liên tục các cú sút của Anh Đức, Fiere, Công Vinh,… đều thiếu chuẩn xác do nôn nóng.



Công Vinh sút hỏng phạt đền khiến đội nhà B. Bình Dương phải trả giá.

Đầu hiệp 2, Công Vinh có pha sút phạt trực tiếp từ 25 m. Trong khi thủ môn Tuấn Linh đã chôn chân thì xà ngang lại cứu thua cho chủ nhà. Xui xẻo nhất trong buổi chiều định mệnh của B. Bình Dương chắc chắn là chân sút Công Vinh khi đá phạt đền 11 m lần thứ hai đưa bóng dội xà ngang ở phút 68. Trước đó, thủ môn Tuấn Linh bất cẩn, phạm lỗi với Fiere trong vòng cấm bị trọng tài thổi phạt.

Thời gian cạn dần trong sự bất lực của các cầu thủ đội khách. Và đội chủ sân Cẩm Phả chỉ mong giữ sạch lưới để loại nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia B. Bình Dương nhờ ưu thế bàn thắng sân khách (lượt đi hòa 1-1).

90 phút không bàn thắng đã chính thức tiễn B. Bình Dương ôm sầu về nhà trong khi Than Quảng Ninh lần đầu tiên đặt chân vào chung kết Cúp Quốc gia.

Trận đấu còn lại, hai đội bóng thân thiết có một cuộc rượt đuổi tỉ số vui vẻ với chung cuộc Hà Nội T&T qua mặt QNK Quảng Nam 4-3. Chỉ trong vòng năm phút, Văn Thành (phút 17) và Văn Quyết (phút 22) ghi liền hai bàn thắng giúp chủ sân Hàng Đẫy dẫn trước.



Văn Quyết (trái) ghi cú đúp vào lưới QNK Quảng Nam giúp Hà Nội T&T vào chung kết Cúp Quốc gia.

Ở trận lượt đi, Hà Nội T&T đã thắng QNK Quảng Nam 3-2 nên họ không vội vã săn tìm cơn mưa gôn vô nghĩa. Chính vì thế đội khách mới vùng lên dễ dàng san bằng cách biệt nhờ cú đúp của Claudecir (phút 37 và 42). Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Quyết một lần nữa giúp đội nhà chiếm lợi thế với bàn thắng nâng cách biệt 3-2.

Trong hoàn cảnh không còn gì để mất, QNK Quảng Nam đẩy cao đội hình tấn công nhằm gỡ gạc. Thế nhưng vào phút 72, họ dính đòn hồi mã thương với bàn thắng của Hoàng Vũ Samson đưa chủ nhà Hà Nội T&T dẫn 4-2.

Bàn gỡ 3-4 của Thanh Trung ở phút cuối chỉ mang ý nghĩa danh dự và QNK Quảng Nam buộc phải dừng bước sau hai lượt trận với tổng tỉ số 5-7.

Chung kết Cúp Quốc gia cũng chơi hai lượt đi-về trên sân nhà Than Quảng Ninh (ngày 24-9) và sân nhà Hà Nội T&T (ngày 29-9).