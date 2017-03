Công Vinh trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử V-League

Chiều qua, V-League chứng kiến trận thắng “hủy diệt” của SL Nghệ An trước ĐT Long An. Dù vẫn biết đội bóng xứ Nghệ đang thèm khát một chiến thắng để ngắt mạch 6 trận toàn hòa và thua, nhưng ít ai ngờ SL Nghệ An lại có thể dội một cơn mưa bàn thắng với tỷ số 8-0. Trong chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa giải chiều qua, riêng tiền đạo Lê Công Vinh đóng góp tới 4 bàn. Như vậy là ở mùa giải năm nay tính đến thời điểm này, V-League chứng kiến 2 cú poker ngoạn mục (trước đó là của tiền đạo Moussa của Ninh Bình).

Công Vinh đang chơi chói sáng ở giai đoạn lượt về V-League - Ảnh: Gia Hưng





4 bàn thắng ghi được trong trận đấu với ĐT Long An chiều qua giúp Công Vinh vượt lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V.League mùa này, với tổng số 12 bàn thắng. Như vậy, chỉ sau 1 trận, Công Vinh vượt qua những chân sút rất đáng gờm như Gonzalo (HN T&T-11 bàn), Abass (Thanh Hóa-11 bàn)…Công Vinh cũng là chân sút nội duy nhất lọt vào tốp cầu thủ ghi được hơn 10 bàn thắng tính cho đến hết vòng 14 V.League.

Như vậy, sự lên tiếng của Công Vinh ở mùa giải năm nay đang tạo ra cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới thực sự hấp dẫn. Trong suốt hơn 10 mùa giải qua, danh hiệu này vẫn chỉ là cuộc chơi riêng của các chân sút ngoại. Vì thế mà BTC đã phải dành riêng cho các cầu thủ nội một danh hiệu an ủi là Vua phá lưới nội.

Trong quá khứ, Công Vinh cũng từng nhiều lần tỏa sáng trong mỗi mùa giải, nhưng anh vẫn chưa bao giờ được vinh dự giành danh hiệu Vua phá lưới.

Cụ thể, kể từ khi bước vào nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp năm 2004, Công Vinh khoác áo 3 CLB là SL Nghệ An, Hà Nội T&T và CLB Hà Nội. Thành tích ghi bàn của Công Vinh tại V-League rất đều đặn. Mùa nào anh cũng hơn 10 lần lập công cho CLB, trong đó, V-League 2008 đánh dấu sự toả sáng của Công Vinh khi anh có 19 bàn cho SL Nghệ An. Đó là một trong những thành tích tốt nhất của một cầu thủ nội. Tuy nhiên, ngay cả khi thăng hoa nhất, Công Vinh vẫn chưa thể giành được danh hiệu Vua phá lưới. Điều đó có thể khiến chân sút xứ Nghệ có thêm rất nhiều động lực để anh phấn đấu mùa giải năm nay.

Với phong độ rất ấn tượng, Công Vinh đang hướng tới việc chinh phục những kỷ lục của cá nhân mình cũng như lịch sử giải đấu. Chẳng hạn anh chỉ cần ghi thêm 2 bàn thắng nữa, là san bằng thành tích ghi 14 bàn thắng ở mùa giải đầu tiên khoác áo HN T&T năm 2009. Anh cũng chỉ cần cố thêm 7 bàn thắng nữa là san bằng số bàn thắng cao nhất của mình năm 2008.

Đặc biệt, với 4 bàn thắng chiều qua, đã giúp Công Vinh xác lập kỷ lục ở V-League, khi là cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất trong hơn 10 mùa giải, với 97 bàn thắng (vượt qua Antonio của Hải Phòng 1 bàn). Như vậy, Công Vinh đang tiến rất gần tới cột mốc 100 bàn thắng tại V-League.

Một lợi thế rất lớn để Công Vinh tiếp tục “nổ súng” chính là bởi anh đang thể hiện phong độ cực kỳ ổn định ở mùa giải năm nay, chứ không phập phù như các đối thủ. Ngoài ra, Công Vinh đang được HLV Hữu Thắng tin tưởng tuyệt đối ở SL Ngệ An, nên trận nào anh cũng được ra sân ngay từ đầu, bất chấp việc đội bóng xứ Nghệ đang sở hữu những tiền đạo ngoại đẳng cấp.

Từ việc Công Vinh đi vào lịch sử V.League, đây không chỉ là niềm vui với cá nhân Công Vinh, với SL Nghệ An, mà còn là sự kỳ vọng của người hâm mộ. Mới đây, Công Vinh đã được gọi trở lại tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Arsenal. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng, tuyển Việt Nam sẽ có một chân sút thực sự đẳng cấp, sẵn sàn hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn ở các giải đấu.

Theo Ngô Linh - Kim An (Dân trí)