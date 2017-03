Công Vinh: Tuyển Thái hơn chúng ta nhiều, đừng so sánh

Sáng nay (5-10), trong buổi họp báo trước trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên vào chiều mai, đội trưởng Lê Công Vinh đã chia sẻ nhiều về tình hình đội tuyển Việt Nam, cơ hội của đội tại AFF Cup 2016, về trận giao hữu với Triều Tiên…

. Phóng viên: Công Vinh có nhận xét gì về CHDCND Triều Tiên?

+ Cầu thủ Lê Công Vinh: Tôi đã có nhiều lần đối đầu với tuyển CHDCND Triều Tiên từ U-23 đến tuyển quốc gia. Lần này là lần đầu tiên tuyển Việt Nam đá với Triều Tiên trên sân Thống Nhất. Nhiều năm qua, ai cũng thấy các đội tuyển Triều Tiên từ các tuyến trẻ đến tuyển quốc gia đều rất mạnh. Họ luôn vào sâu các giải châu lục và từng có mặt nhiều lần ở World Cup. Cầu thủ của họ thì khỏe, thể lực sung mãn, tư duy bóng đá hiện đại.



Công Vinh trả lời báo chí sáng nay (5-10).

. Còn về thành phần tuyển Việt Nam hiện nay?

+ Tôi cho rằng đây là thế hệ tuyển Việt Nam tốt nhất kể từ sau ngôi vô địch AFF Cup 2008. HLV Hữu Thắng rất may mắn có được trong tay lực lượng mạnh. Những cầu thủ trẻ đều là những cầu thủ tài năng đã chinh chiến nhiều ở V-League cùng những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm.

. Theo Công Vinh thì với thành phần này chúng ta làm gì được ở AFF Cup 2016 khi Vinh cho rằng đây là đội tuyển hay?

+ Bản thân tôi thì muốn rằng đội vào đến trận chung kết. Chúng ta nên nhớ rằng một đội bóng hay nhất chưa chắc đã vô địch. Nó còn có nhiều yếu tố đột xuất, lẫn sự may mắn nữa. Tôi đơn cử đội tuyển chúng ta hồi AFF Cup 2008, đá vòng bảng rất trầy trật nhưng sau đó càng vào sâu giải càng vào guồng và đá rất hay. Ngôi vô địch lần đó không thể không kể đến yếu tố may mắn.

Hoặc như Bồ Đào Nha chẳng hạn. Họ vô địch Euro 2016 khi vòng bảng khởi đi rất chật vật nhưng càng đá càng hay mà đội cũng có may mắn nên đã có được ngôi vô địch châu Âu.



Tuyển Việt Nam tập trong những ngày mưa.

. Còn về các đối thủ tại AFF Cup 2016?

+ Chúng ta đừng nên so sánh tuyển Việt Nam với Thái Lan hiện nay vì Thái Lan hơn chúng ta nhiều lắm. Họ hơn rất nhiều vì họ có một giải vô địch quốc gia chất lượng, các cầu thủ được chơi cùng nhau ở nhiều giải quốc tế, như hiện nay họ đang tham dự vòng loại World Cup chẳng hạn. Chúng ta không so sánh với tuyển Thái Lan để mà dễ đá, chứ còn nếu so sánh với Thái Lan hoài thì thật là khó.

. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào chiều 6-10?

+ Chiến thắng luôn là điều ai cũng mong muốn, từ đội bóng đến người hâm mộ. Song mục tiêu chính của đội tuyển là tại AFF Cup 2016. Một trận thắng hay một trận thua trước CHDCND Triều Tiên cũng đều giúp ích cho mục tiêu sau cùng là AFF Cup.

. Cám ơn Công Vinh và chúc đội tuyển thành công.