CR7 gây “sốc” khi tuyên bố muốn trở về Old Trafford

Ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha đã rời Old Trafford và gia nhập “dải ngân hà” Real Madrid vào mùa hè năm 2009 với mức giá chuyển nhượng kỉ lục 80 triệu bảng. Tuy nhiên, kể từ ngày bước tới Bernabeu, CR7 chỉ giành được duy nhất 1 danh hiệu cùng đội bóng thủ đô Madrid (Copa Del Rey 2010/11). Bởi vậy, mới đây trong lời phát biểu trên Sky Sport, Cristiano Ronaldo đã thể hiện sự nuối tiếc khi rời khỏi Old Trafford, đặc biệt khi được chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của thầy trò Alex Ferguson trong thời gian vừa qua. “Tôi đã có những kỉ niệm đáng nhớ tại Manchester. Gần đây, tôi đã xem nhiều trận đấu của họ và cảm thấy có chút gì đó nuối tiếc bởi đó là một phần của tôi khi tôi đến nước Anh. Lí do quan trọng khiến tôi ra đi là vì thử thách bởi tôi muốn rèn luyện mình bằng những áp lực. Tôi thực sự cảm thấy nhớ Premier League mặc dù La Liga cũng là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới”, Cristiano Ronaldo đã phát biểu trên Sky Sport. “Hiện tại tôi đang chơi tại Madrid và không có nhiều cơ hội để nói chuyện về tương lai của mình với Ferguson. Khi có cơ hội, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Thật tuyệt vời khi tôi được chơi bóng tại Old Trafford và được dẫn dắt bởi Ferguson. Tôi sẽ không bao giờ quên được những gì ông ấy đã làm cho tôi”, tiền vệ BĐN nói thêm.

Mặc dù vẫn mong muốn ở lại Real Madrid nhưng tiền vệ ngôi sao Bồ Đào Nha vẫn bỏ ngỏ về tương lai của mình tại Santiago Bernabeu. ”Tôi thấy rất hạnh phúc tại Madrid. Tôi đã nói nhiều lần rằng nếu Real muốn, tôi sẽ ở lại 10 năm nữa tới khi nào kết thúc sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, không ai có thể biết trước tương lai sẽ như thế nào cả”. Trong màu áo Man Utd, CR7 đã từng giành được tổng cộng 9 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó đáng chú ý nhất là 3 danh hiệu VĐ Premier league và 1 danh hiệu Champions League 2007/08. Theo Duy Quang (Bongdaso)