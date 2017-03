Craig Bellamy dính đòn hội đồng

Bellamy vừa trải qua thời khắc kinh hoàng

Quả thực, chân sút của Cardiff City (được cho mượn từ Man City) đã “gãy cánh” trong chuyến bay đêm vừa qua. Độ chịu chơi của tiền đạo 31 tuổi như thế nào, hẳn ai cũng biết rõ. Có điều, Bellamy chẳng ngờ anh đã đụng phải đám “thú dữ” khi mò đến hộp đêm Eden Lounge - tụ điểm ăn chơi khét tiếng của dân chơi tại Cardiff.



Như mọi bận, Bellamy luôn kè kè cùng mấy gã bạn chịu chơi. Không tới mức nhậu nhẹt say sưa song Bellamy cũng “tiêu diệt” vài vại bia cỡ bự. Không rõ có phải “ngứa mắt” vì bộ dạng khệnh khạng của tay tiền đạo với cánh tay phải xăm trổ chằng chịt hay không mà một nhóm gồm 5 gã mặt mũi cô hồn liên tục săm soi Bellamy.

Hộp đêm Eden Lounge

Thừa biết đụng phải đám côn đồ, Bellamy đã cố né tránh bọn chúng. Dù vậy, mấy gã kia vẫn gằm ghè nhìn Bellamy như thể muốn “ăn tươi nuốt sống” cựu ngôi sao Newcastle. Thôi thì, tránh đầu gấu chẳng xấu mặt nào, Bellamy lẳng lặng tách khỏi đám bạn rồi bỏ về trước. Bước ra khỏi cửa hộp đêm Eden Lounge, Bellamy được vài fan của Cardiff City vây quanh, xin chữ ký. Vui vẻ ký tặng, Bellamy vội vã rảo bước đi ngay.



Tưởng rằng đã thoát khỏi đám côn đồ, ngờ đâu cây săn bàn người Xứ Wales vẫn bị bọn chúng bám chặt lấy. Khỏi nói, Bellamy kinh hoàng đến thế nào khi 5 gã mặt mũi cô hồn quây chặt lấy anh ta. Chẳng có gì vội vàng, đám côn đồ bắt đầu khởi động bằng màn chửi bới, nhục mạ Bellamy.



Khi mà Bellamy vẫn chưa kịp định thần, cả đám du côn hò nhau xông vào tẩn anh ta. Tối tăm mặt mũi vì trận đòn hội đồng, Bellamy chỉ còn biết cố chống đỡ. Cũng may khi đó có một chiếc xe taxi chạy ngang qua. Và thế là, Bellamy cắm đầu chạy thục mạng theo chiếc xe. Cùng đó, mấy chiến hữu của Bellamy đã kịp lao đến. Thay vì can ngăn, mấy gã bạn “máu chiến” của cựu tiền đạo Newcastle đã lao vào choảng nhau với 5 gã kia. Theo ghi nhận ban đầu từ cảnh sát, đã có ít nhất 2 người phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng mặt mũi bầm dập từ màn choảng nhau.



Hiện tại, cảnh sát Cardiff đang lên danh sách từng đối tượng tham gia vào vụ ẩu đả, gây rối trật tự công cộng. Đương nhiên, Bellamy sẽ sớm được triệu tập lên đồn cảnh sát nhằm làm sáng rõ một số tình tiết quanh vụ ẩu đả.



Thẳng thắn mà nói, đây không phải là lần đầu Bellamy gặp phiền toái khi đi chơi đêm. Chính Bellamy từng bị tố cáo đã tấn công 2 cô gái Sophie Palmer và Holly Smith trong một lần đi đập phá cùng chiến hữu tại trung tâm Cardiff. Không chỉ có thế, Bellamy đã có lần to tiếng chửi bới, lăng mạ nhân viên phục vụ ở hộp đêm Jumpin’ Jaks trong tình trạng say xỉn. Tệ hơn nữa, Bellamy còn thách thức toàn bộ nhân viên phục vụ tại hộp đêm Jumpin’ Jaks… đánh nhau với anh ta!?



Ngoài vụ Bellamy dính đòn hội đồng nêu trên, số đông NHM tại Cardiff từng bàng hoàng trước vụ tiền vệ Aaron Ramsey (Arsenal) bị một đám côn đồ tấn công bằng dao bên ngoài quán bar Tiger Tiger. Nếu không có người bạn thân Rhys Hutcherson lao ra đỡ nhát dao (Hutcherson về sau phải khâu 45 mũi), Ramsey khi đó khó bảo toàn tính mạng.

Theo Hà Bình (Baobongda)