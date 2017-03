Cris Ronaldo "sexy" nhất thế giới năm 2012

Ronaldo đầy sức hấp dẫn với chị em

Số phiếu bầu chọn cho CR7 cao hơn hẳn so với những ứng viên khác. Xếp ngay sau tuyển thủ Bồ Đào Nha trong Top 5 VĐV hấp dẫn là VĐV bóng bầu dục người Mỹ, Victor Cruz (New York Giants). Tiếp đó, vị trí thứ ba thuộc về VĐV bơi lội Nathan Adrian.



Điều này ít nhiều đã gây bất ngờ với số đông NHM. Bởi lẽ, Adrian đã vượt mặt hai “siêu kình ngư” Michael Phelps và Ryan Lochte để leo lên vị trí thứ ba. Cũng trong cuộc bầu chọn do tờ People tiến hành, VĐV khúc côn cầu Henrik Lundqvist và tay golf, Adam Scott chia nhau đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5.



Một điều dễ nhận thấy từ danh sách bầu chọn của People là chỉ có Ronaldo là đại diện duy nhất cho giới “giày đinh áo số”. Dẫu sao thì CR7 cũng cho thấy, anh hơn hẳn Messi nếu so đọ về khoản cuốn hút người khác giới.



Cũng liên quan đến Ronaldo, đã có tin, ngôi sao của Real sẽ sớm ấn định thời gian đá trận “chung kết” với chân dài người Nga, Irina Shayk. Cần nhắc thêm, Ronaldo mới đây đã tiết lộ, anh muốn có thêm ít nhất là hai nhóc trong tương lai.



5 VĐV HẤP DẪN NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2012

1. Cristiano Ronaldo (Bóng đá)

2. Victor Cruz (Bóng bầu dục)

3. Nathan Adrian (Bơi lội)

4. Henrik Lundqvist (Khúc côn cầu)

5. Adam Scott (Golf)

Theo Lan Hạ (Bongdaplus)