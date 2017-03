Cris Ronaldo "tri ân" Mourinho

Những danh hiệu "người đặc biệt" giành được trong suốt những năm vừa qua đã đủ nói lên điều đó. Hơn thế nữa, việc được vinh danh là HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2010 là phần thưởng xứng đáng dành cho Mourinho bởi những gì ông làm được trong năm qua.

Gần nửa thế kỉ nay giấc mơ giành Champions League vẫn chỉ là giấc mơ đối với Inter Milan, dù luôn là một thế lực đáng sợ tại Serie A nhưng khi bước ra ngoài trời Âu, Nerazzurri lại "cóng" một cách kì lạ và không thể giành chiến thắng trước những đội bóng ngoại quốc. Thế mà chỉ hai năm được Mourinho dìu dắt, Inter Milan với sự thực dụng chết người đã lên đỉnh châu Âu một cách đầy thuyết phục khi vượt qua một loạt đại gia. Không những thế, Mourinho cũng đã để lại dấu ấn đậm nét của mình khi chuyển đến Real Madrid. "Người đặc biệt" đã đập tan "thế lực đen" tại phòng thay đồ của Los Blancos khi để những biểu tượng của Real Madrid là Raul và Guti ra đi. Mourinho còn biến Real Madrid thành đội bóng giàu sức tấn công với sự tỏa sáng rực rỡ của Cris Ronaldo và những cầu thủ trẻ mới đến hồi mùa hè.

HLV Jose Mourinho xứng đang được vinh danh vì những thành công trong năm qua

Hơn ai hết, Cris Ronaldo là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình Real Madrid. Một mình tiền vệ người Bồ đã ghi đến 32 bàn trên mọi đấu trường cho Los Blancos mùa này, một con số đáng kinh ngạc. Để có được điều đó, thì vai trò của HLV là rất quan trọng khi Mourinho quyết định dồn bóng cho CR7 như HLV lão luyện Ferguson từng làm dưới thời còn ở MU, và với sự hỗ trợ của hàng tiền vệ cực mạnh tuyến dưới thì Ronaldo đã đáng sợ nay còn đáng sợ hơn. Hiểu được những đặc ân của người thầy dành cho mình, Cris Ronaldo đã không tiếc lời khen ngợi khi Jose Mourinho được vinh danh là HLV xuất sắc nhất 2010 (dù đã có lúc hai người từng khẩu chiến khi đứng ở hai bờ chiến tuyến trong quá khứ).

Trên kênh Real TV, Cris Ronaldo cho biết:" Người chuyên nghiệp nhất là người đạt được thành công lớn nhất trong cuộc sống. Đó là điều xảy ra đối với cả cầu thủ và các HLV, và đó là lí do giải thích cho chiến thắng của ông ấy. Mọi kết quả khác đều là sự sai lầm. Những điều này xuất phát từ đáy lòng tôi. Ông ấy đã đạt được ba danh hiệu quan trọng và còn ai xứng đáng hơn thế. Tôi cũng cảm thấy vui lây, Mourinho và đội ngũ huấn luyện của ông ấy là việc rất chuyên nghiệp. Tôi đã bị sốc khi bắt đầu làm việc với họ bởi luôn bị yêu cầu phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa.

Tôi luôn muốn được làm việc cùng ông ấy, tất nhiên không phải vì lí do ông ấy là người giỏi nhất, mà còn vì ông ấy là người Bồ Đào Nha và những thành công trong quá khứ. Ông ấy có thể biến những giấc mơ thành sự thật, và tôi hi vọng ông ấy sẽ giúp chúng tôi giành được những chiến thắng như đã làm trước Inter Milan, Chelsea và Porto. Nếu HLV giành chiến thắng cũng có nghĩa là chúng tôi giành chiến thắng. Vì lí do đó nên chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ. Không phải ngẫu nhiên mà ông ấy giành được những danh hiệu trong 5,6 năm qua. Tôi đã học được rất nhiều từ ông ấy khi chúng tôi làm việc cùng nhau. Tôi biết thêm những điều mới mỗi ngày. Tôi cảm thấy dần được hoàn thiện hơn và tôi muốn tiếp tục học tập, bởi lẽ Mourinho là lí do dẫn đến những chiến thắng của chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi làm việc cùng ông ấy tại Real Madrid".



Theo Như Đạt (Bongda24h)