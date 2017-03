C.Ronaldo nhận 21 triệu euro tiền lương mỗi năm?

Ngày hôm qua Cristiano Ronaldo đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6/2018 cùng Real Madrid và qua đó trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới dù báo giới Tây Ban Nha vẫn chưa thống nhất về mức lương của siêu sao người Bồ Đào Nha. Theo Marca thì mức lương mới của C.Ronaldo là 17 triệu euro/năm, trong khi đó theo AS thì mức lương sau thuế của C.Ronaldo trong bản hợp đồng mới lên tới 21 triệu euro mỗi năm.

Real Madrid tỏ ra rất ưu đãi C.Ronaldo

Nếu những thông tin mà AS đưa ra là chính xác thì mức lương của C.Ronaldo còn nhiều hơn 1 triệu euro so với mức lương mà Samuel Eto’o từng nhận tại Anzhi Makhachkala qua đó trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. So với bản hợp đồng cũ, bản hợp đồng mới của C.Ronaldo khiến Real Madrid tiêu tốn số tiền kỷ lục.

Thứ nhất lương của C.Ronaldo trong tăng tới hơn 10 triệu euro mỗi năm. Thứ hai, trong bản hợp đồng cũ C.Ronaldo chỉ bị đánh thuế 24% theo luật Beckham nhưng hiện nay luật này đã bị bãi bõ, vì vậy thu nhập của C.Ronaldo bị đánh thuế tới 52%. Điều đó có nghĩa là mỗi năm Real Madrid phải chi ra tới hơn 40 triệu euro để trả lương cho siêu sao người Bồ Đào Nha.

Với bản hợp đồng mới này, mức lương của Cristiano Ronaldo vượt xa so với những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới khác, kể cả Lionel Messi. Tại Nou Camp, lương cứng của siêu sao người Argentina cũng chỉ 13 triệu euro mỗi năm và thu nhập cao nhất có thể là 16 triệu euro mỗi năm nếu tính cả 3 triệu euro tiền thưởng. Tuy nhiên ngoài C.Ronaldo, Messi còn xếp sau cả Ibrahimovic, cầu thủ được nhận 14.5 triệu euro/năm tại PSG.

Bên cạnh mức lương cực kỳ hậu hĩnh, theo Marca thì Real Madrid đã chấp nhận nhượng bộ ngôi sao sáng nhất trong đội hình về vấn đề bản quyền hình ảnh, tiền lệ chưa từng có tại Bernabeu. Thông thường, mọi ngôi sao ký hợp đồng với Real Madrid đều phải chia 50% tiền bản quyền hình ảnh cho Real Madrid, chính C.Ronaldo cũng phải chấp nhận điều khoản này trong bản hợp đồng cũ. Tuy nhiên với bản hợp đồng mới, C.Ronaldo chỉ phải chia 40% tiền bản quyền hình ảnh cho “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”.

Theo Ngọc Trung (Dân trí / AS)