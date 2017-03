C.Ronaldo: Tôi không phải là một kẻ cá nhân chủ nghĩa

Cristiano Ronaldo

“Chắc chắn tôi không phải là một cầu thủ nặng tính cá nhân và những người am hiểu về bóng đá đều biết rõ điều đó. Tôi không muốn dính vào chuyện tranh cãi này vì nó không làm tôi quan tâm. Một lần nữa, tôi không phải là người phải trả lời về chuyện này”, tiền đạo của Real Madrid nhấn mạnh với tạp chí bóng đá nổi tiếng của nước Pháp.



Được hỏi ai là người xứng đáng nhận Quả bóng Vàng, CR7 bày tỏ: “Messi có thể giành được danh hiệu nay, nhưng cả Xavi hoặc Iniesta nữa. Chúng ta cũng không thể quên Drogba hoặc Falcao. Họ cũng có thể nhận được phần thưởng mà họ đang thiếu”.



Đề cập đến sự kình địch với Messi, ngôi sao người Bồ Đào Nha nêu rõ: “Đó là một vấn đề của giới truyền thông. Chúng tôi liên tục phải đương đầu với báo chí, vì chắc chắn khi làm như vậy họ sẽ bán được nhiều báo và số lượng người xem truyền hình sẽ cao ngất tận trời xanh”.

Giống như Messi đã khẳng định “nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi vì giới truyền thông luôn nói về sự kình địch với Cristiano” trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, siêu sao của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha và ĐTQG Bồ Đào Nha cũng thừa nhận “cảm thấy một chút mệt mỏi khi bị đem ra so sánh với tiền đạo người Argentina”.



“ Sự thực là tôi cảm thấy một chút mệt mỏi. Sự so sánh buộc chúng tôi phải hàng ngày chứng minh chúng tôi ở một trình độ cao hơn người khác. Điều này có phần nặng nề, nhưng tôi cũng quen rồi. Tôi không thích mình bị đem ra so sánh với các cầu thủ khác và người. Thời đại thay đổi và các CLB cũng thay đổi”, CR7 trải lòng với “France Football”.



“Messi và tôi khác nhau, điều đó là rõ ràng. Chúng tôi không trưởng thành trong cùng những đội bóng, mà những đội bóng này lại có hệ thống chiến thuật khác nhau. Messi được nuôi dưỡng ở Barca từ rất trẻ, từ thời niên thiếu, nên anh ấy hiểu rõ tường tận CLB và chứng tỏ mình là một cầu thủ rất tốt.



Ngoài ra, anh ấy lại được tại một trong những đội bóng hay nhất thế giới và điều này giúp anh ấy rất nhiều. Tôi nhìn nhận Messi như một đồng nghiệp tốt, một người biết cách làm việc theo cách riêng của mình. Tôi rất tôn trọng anh ấy”, Cristiano Ronaldo nhấn mạnh.

Theo Bình Khang (Bongdaplus)