C.Ronaldo: “Vận may đã không đứng về phía ĐT Bồ Đào Nha”

Mặc dù đã trải qua trận đấu quả cảm với nhà ĐKVĐ thế giới, Tây Ban Nha nhưng ĐT Bồ Đào Nha vẫn phải dừng bước ở bán kết sau thất bại trên chấm phạt đền, thêm một lần nữa, “Brazil châu Âu” lại gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.









Sau trận đấu, đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha, C.Ronaldo đã bày tỏ sự thất vọng sau trận thua cay đắng này khi anh cho rằng đội bóng của mình đã quá đen đủi trong loạt sút phạt đền định mệnh.Tiền đạo này cho biết: “Tôi cảm thấy rất buồn, thất bại ở trận bán kết sau loạt sút phạt đền quả là điều đau đớn nhưng nó là trò may rủi mà ai may mắn hơn thì kẻ đó sẽ giành chiến thắng.Tôi nghĩ rằng đây là giải đấu tốt của Bồ Đào Nha, chúng tôi đã làm hết sức để lọt vào top 4 đội bóng mạnh nhất châu Âu và chỉ bị loại bởi lý do duy nhất đó là sự đen đủi. Trên hết, tôi tự hào với những gì đội tuyển làm được nhưng vẫn xen lẫn một chút thất vọng khi không thể đi tới trận đấu cuối cùng. Về cá nhân mình, tôi nghĩ mình đã trình diễn phong độ tốt nhất và hoàn toàn thoải mái với những gì mình đã làm ở giải đấu này”.Cuối cùng, C.Ronaldo cũng không quên gửi lời chúc tới ĐT Tây Ban Nha, nơi khá nhiều đồng đội của anh ở Real Madrid thi đấu, “siêu tiền đạo” này nói thêm: “Tôi hy vọng Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng ở giải đấu này vì tôi có khá nhiều bạn bè ở đó và cũng đang chơi bóng ở đất nước này.Tôi cảm thấy bình thường khi đối diện với những người đồng đội ở Real Madrid, trên sân bóng, chúng tôi không thể làm bạn nhưng ngoài sân, tất cả vẫn là những người bạn tốt”.