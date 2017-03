Cruyff coi Barca của Pep là kế tục của Dream Team

Pep Guardiola là một thành viên trong "Dream Team" của Cruyff (Nguồn: Internet)

“Dù có giành chiến thắng ở Wembley (tức trận chung kết Champions League với Manchester United vào ngày 28/5) hay không thì việc đội bóng đã lọt vào hai trận chung kết trong ba năm, đồng thời giành liền tiếp ba chức vô địch Liga cũng đã chứng tỏ sự thống trị của Barcelona,” Cruyff viết.



Huyền thoại người Hà Lan cũng tránh so sánh “Dream Team” do ông dẫn dắt trước đây với Barca của Pep hiện tại: “Tôi không so sánh đội bóng nào hay hơn, nhưng tôi cảm thấy tự hào khi thành công của tôi trước đây giờ được tiếp nối bởi cùng một thứ triết lý bóng đá.”



Còn nhớ, trong giai đoạn dẫn dắt Barca từ cuối những năm 1980 đến giữa thập niên 1990, Cruyff đã giúp Barca giành liên tiếp bốn chức vô địch Liga (1991-94) và lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất ở đấu trường châu lục vào năm 1992 (thắng Sampdoria 1-0 tại sân Wembley). Chưa kể, họ còn lọt vào một trận chung kết nữa vào năm 1994, nhưng đã thua AC Milan (0-4). Đó là chuỗi thời gian thành công nhất trong lịch sử của đội bóng xứ Catalunya, và người ta đã ca ngợi đội bóng của Cruyff như là một “Dream Team” (đội hình trong mơ).



Huấn luyện viên của Barca hiện nay, Pep Guardiola cũng chính là một thành viên của “Dream Team” khi đó. Và vì vậy, những triết lý bóng đá mà ông áp dụng cho Barca bây giờ cũng có thể coi là một sự kế thừa những gì mà Cruyff gây dựng.



Dưới sự dẫn dắt của Pep, Barca đã giành liên tiếp ba chức vô địch Liga, tức chỉ còn kém kỷ lục của Cruyff một chức vô địch nữa. Nhưng nếu trong bốn chức vô địch của Cruyff có hai lần Barca phải đợi tới vòng đấu cuối cùng mới lên ngôi (chưa kể còn bị nghi ngờ đã hối lộ đội bóng thứ ba để họ thi đấu hết sức trong trận đấu với Real Madrid), thì trong cả ba lần đăng quang vừa qua, Barca đều giành chiến thắng một cách áp đảo.



Giống như Cruyff, Pep cũng đã đưa Barca lọt vào hai trận chung kết Champions League. Và nếu tiếp tục thắng M.U trong trận chung kết ở Wembley, nơi “Dream Team” của Cruyff từng đăng quang cách đây gần 20 năm, thì Pep thậm chí còn vượt cả người thầy cũ.



Cần nhớ, trong ba năm kể khi lên dẫn dắt Barca, Pep đã cùng đội bóng xứ Catalunya giành được tổng cộng 9 danh hiệu, trong đó có “cú ăn sáu” trong năm 2009, điều mà chưa đội bóng nào từng làm được trong lịch sử. Chính vì thế mà nhiều người đã mạnh dạn cho rằng Barca của Pep còn vĩ đại hơn cả Barca của Cruyff.



Tuy vậy, cả hai thầy trò đều tránh nói tới chuyện đó, và đây là lần đầu tiên Cruyff đề cập tới vấn đề này. Trong bài viết trên El Periodico, Cruyff một lần nữa nhấn mạnh rằng “kỷ nguyên thành công của Barca được kéo dài qua hai thập kỷ,” ý nói thành công của Pep là một sự tiếp nối từ thành công của ông. Đồng thời, Cruyff cũng không quên nhắc nhở rằng điểm nối giữa hai mốc thành công ấy là quãng thời gian Frank Rijkaard dẫn dắt Barca giành được hai chức vô địch Liga, một chức vô địch Champions League (2004-2006)./.

So sánh danh hiệu khi dẫn dắt Barca



* Johan Cruyff (1988-1996): 4 chức vô địch Liga (1991, 1992, 1993, 1994), 1 chức vô địch Champions League, 1 cúp Nhà Vua (1990), 3 Siêu cúp Tây Ban Nha (1991, 1992, 1994), 1 Cúp C2 (189), 1 Siêu Cúp châu Âu (1992).



* Frank Rijkaard (2003-2008): 2 chức vô địch Liga (2005, 2006), 1 chức vô địch Champions League (2006), 2 Siêu cúp TBN (2005, 2006)



* Pep Guardiola (2008-?): 3 chức vô địch Liga (2009, 2010, 2011), 1 chức vô địch Champions League (2009), 1 Cúp nhà Vua (2009), 1 Siêu cúp châu Âu (2009), 1 Cúp thế giới các CLB (2009), 2 Siêu cúp TBN (2009, 2010).

(Theo Vietnam+)