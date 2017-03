Cú sút vàng ở giây cuối cùng của Văn Quyết

Phút bù giờ 90+3, Hà Nội T&T hưởng quả phạt góc cuối cùng. Bóng rót vào giữa. Một hậu vệ Than Quảng Ninh phá bóng nửa vời. Văn Quyết như từ dưới đất chui lên tung cú sút trái phá làm tung lưới thủ môn Tuấn Linh. Các cầu thủ Than Quảng Ninh và hơn chục ngàn CĐV Than Quảng Ninh như đổ sụp, không tin vào mắt mình.

Hà Nội T&T đã thắng Than Quảng Ninh để giữ vững ngôi đầu bảng và chỉ còn một cửa ải với quyền tự quyết trước Thanh Hóa trên sân nhà ở vòng đấu cuối.

Trước giờ bóng lăn, Hà Nội T&T giữ ngôi đầu bảng không mấy chắc chắn khi đối thủ trực tiếp Than Quảng Ninh và Hải Phòng thổi hơi nóng sau gáy với cùng 44 điểm. Đội bóng của bầu Hiển không thể cầu hòa Than Quảng Ninh vì thành tích đối đầu kém hơn trong lúc ai cũng biết Hải Phòng sẽ thắng Long An.

Đội khách vắng chân sút hay nhất Hoàng Vũ Samson buộc phải chơi cửa dưới khi Văn Thành thay thế quá non trong một cuộc đại chiến. HLV Chu Đình Nghiêm còn rất thận trọng kéo chân sút Gonzalo về chơi trung vệ, chấp nhận để Hà Nội T&T đi săn không súng.





Văn Quyết ghi bàn quý hơn vàng giúp Hà Nội T&T tiến gần đến ngôi vô địch. Ảnh: X.HUY - Q.THẮNG

Chủ sân Cẩm Phả hơn về lực lượng CĐV hùng hậu trên khán đài và hơn trong cả khu vực kỹ thuật. HLV Phan Thanh Hùng quá hiểu các học trò cũ ở Hà Nội T&T đã bày ra một thế trận chặt chẽ, phong tỏa các đường lên bóng từ Thành Lương, Victor hay khóa chặt ngòi nổ Văn Quyết.

Đội khách chơi thật khó khăn trong lúc Than Quảng Ninh chơi trên chân lại phí phạm nhiều cơ hội. Ít nhất hai lần, Nghiêm Xuân Tú đột phá từ biên phải chuyền bóng vào giữa rất trống trải vẫn không có đồng đội nào biết tận dụng.

Hà Nội T&T chơi kỹ hơn ở hiệp 2 và dần lấy lại thế trận. Tiếc nhất phải là Văn Quyết hai lần đối diện thủ thành Tuấn Linh thì vội vã đệm bóng sai và nôn nóng đánh đầu cận thành chệch cột.

Giữa hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm phải rút Văn Thành ra rồi đẩy trung vệ Gonzalo trở lại hàng tiền đạo chơi một canh bạc được ăn cả, ngã về không. Điều này không nằm ngoài tiên liệu của đồng nghiệp đàn anh Phan Thanh Hùng vì các mùa giải trước đó, ông từng sử dụng Gonzalo theo cách đó.

Phút 70, Xuân Hùng bị thẻ vàng thứ hai rời sân, Than Quảng Ninh rơi vào thế 10 đánh 11. Chủ sân Cẩm Phả vẫn duy trì một thế trận không mấy kém cạnh. Đen đủi cho họ, mấy lần Hải Huy dứt điểm vô duyên, còn chân tiền Dyachenko thì “củi” quá.

Phút 89, Thành Lương giật chỏ Nghiêm Xuân Tú và trọng tài Qashan Bin, người Singapore không chút do dự rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi tham khảo ý kiến trọng tài thứ tư Võ Minh Trí.

May mà phút 90+3, cú sút cực mạnh của Văn Quyết đã đưa cả đội Hà Nội T&T như lên thiên đàng, mở ra cơ hội vô địch rất lớn với quyền tự quyết ở vòng đấu cuối.