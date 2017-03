Cuba lách qua khe cửa hẹp vào vòng tứ kết Gold Cup

Trước khi lượt trận cuối cùng bảng C diễn ra, Cuba tưởng như đã cầm chắc chiếc vé về nước, sau khi phải đón nhận hai thất bại liên tiếp trước Mỹ và Costa Rica, cùng hiệu số bàn thắng bại âm 6 (1/7) – bất lợi hơn rất nhiều so với Martinique của bảng A (3 điểm, hiệu số âm 2).



Điều này đồng nghĩa với việc muốn giành vé đi tiếp Cuba sẽ phải giành chiến thắng đậm, cách biệt 4 bàn trước Belize - đối thủ yếu hơn họ nhưng cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng chút nào.

Cuba giành chiếc vé cuối cùng vào tứ kết. (Nguồn: AP)

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn đó, Cuba đã làm hoàn thành nhiệm vụ của mình, khi có chiến thắng vừa và đủ 4-0 trước Belize. Ariel Martinez đã gây ấn tượng mạnh bằng một cú hat-trick, nhưng Márquez mới chính là người hùng của Cuba khi ghi bàn thắng quyết định đưa đội nhà vào tứ kết bằng pha lập công ở phút 90+2 của trận đấu.



Với chiến thắng này, Cuba đứng vị trí thứ 3 bảng C, cùng có 3 điểm và hiệu số âm 2 giống như Martinique (bảng A). Tuy nhiên, Cuba đã giành vé đi tiếp do ghi được nhiều bàn thắng hơn (5/7) trong khi số bàn thắng mà Martinique có được chỉ là 2/4.



Cũng trong sang nay, đội chủ nhà Mỹ tiếp tục khẳng định sức mạnh ứng cử viên chức vô địch khi có chiến thắng 1-0 trước Costa Rica. Mỹ cũng là đội bóng duy nhất toàn thắng ở vòng bảng CONCACAF Gold Cup 2013.



Như vậy, vòng tứ kết đã xác định đủ 8 gương mặt là Panama, Mexico (bảng A), Honduras, Trinidad and Tobago và El Salvador (bảng B), Mỹ, Costa Rica và Cuba (bảng C). El Salvador và Cuba là hai trong ba đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất.



Chia cặp vòng tứ kết CONCACAF Gold Cup



Panama - Cuba

Mexico - Trinidad and Tobago

Mỹ - El Salvador

Honduras - Costa Rica./.

Theo Huy Anh (Vietnam+)