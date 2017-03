Cục diện Champions League: Man City còn bao nhiêu cơ hội?

Ở bảng B, với việc Schalke và Arsenal cầm chân nhau với tỷ số 2-2 trong khi Olympiacos đánh bại Montpellier 3-1, cơ hội đi tiếp vẫn chia đều cho cả Schalke (8 điểm), Arsenal (7 điểm) và Olympiacos (6 điểm). Trái lại, Montpellier đã chắc chắn bị loại do mới giành được 1 điểm. Ở lượt đấu tới, Arsenal sẽ có cơ hội để vượt lên do chỉ phải gặp Montpellier trên sân nhà trong khi Schalke và Olympiacos sẽ phải quyết chiến trên đất Đức.



Tại bảng C, Malaga đã trở thành đội đầu tiên giành vé đi tiếp sau khi đội bóng của Pellegrini kiếm được 1 điểm trên sân của Milan. Với 10 điểm sau 4 trận, Malaga chắc chắn sẽ kết thúc vòng bảng ở một trong hai vị trí đầu tiên của bảng C cho dù họ có thất bại với tỷ số như thế nào ở hai trận đấu còn lại đi chăng nữa. Chiếc vé còn lại sẽ được chia đều cho cả 3 đội Milan, Anderlecht và Zenit do các đội chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm.



Tại bảng D, lẽ ra Borussia Dortmund đã sớm giành vé đi tiếp ngay tại Bernabeu nếu như cú sút phạt của Mesut Oezil ở phút 89 của trận đấu không làm tung lưới Weidenfeller, qua đó gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà Real Madrid. Cộng với trận hòa cũng với tỷ số 2-2 giữa Man City và Ajax, cục diện bảng C hiện đang khá phức tạp do cả 4 đội vẫn còn cơ hội đi tiếp. Dù vẫn còn cơ hội nhưng cửa đi tiếp cho Man City là cực hẹp khi họ không còn quyền tự quyết nữa. Đội bóng Anh buộc phải thắng cả Real Madrid lẫn Dortmund ở hai lượt đấu cuối cùng đồng thời phải chờ kết quả các trận đấu còn lại mới có thể biết mình được đi tiếp hay không.

Cửa đi tiếp cho Man City là cực hẹp - Ảnh Getty

Nhưng chứng kiến những gì Man City đã thể hiện, thật khó có thể tin rằng các nhà ĐKVĐ nước Anh sẽ giành được điểm trước Dortmund và Real, chứ chưa nói đến chuyện giành trọn 6 điểm. Trong khi đó, quyền tự quyết ở bảng đấu này hiện đang thuộc về Dortmund (8 điểm) và Real (7 điểm) bởi họ vẫn đang hơn đội xếp thứ 3 là Ajax lần lượt 4 và 3 điểm.

BXH các bảng đấu sau lượt trận đêm qua Bảng A XH CLB Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm 1 Porto 4 3 1 0 6 2 10 2 PSG 4 3 0 1 10 2 9 3 Dynamo Kiev 4 1 1 2 5 7 4 4 Dinamo Zagreb 4 0 0 4 0 10 0 Bảng B XH CLB Trận Thắng Hòa Bại BT BB Điểm 1 Schalke 4 2 2 0 8 5 8 2 Arsenal 4 2 1 1 7 6 7 3 Olympiacos 4 2 0 2 7 7 6 4 Montpellier 4 0 1 3 5 9 1 Bảng C XH CLB Trận Thắng Hòa Bại BT BB Điểm 1 Malaga 4 3 1 0 8 1 10 2 Milan 4 1 2 1 4 4 5 3 Anderlecht 4 1 1 2 1 4 4 4 Zenit 4 1 0 3 3 7 3 Bảng D XH CLB Trận Thắng Hòa Bại BT BB Điểm 1 Dortmund 4 2 2 0 6 4 8 2 Real Madrid 4 2 1 1 10 7 7 3 Ajax 4 1 1 2 6 8 4 4 Man City 4 0 2 2 6 9 2

Theo V.M (TT&VH Online)