Cục diện mới ở Premier League: Nan truy tứ mã

Một Big Four mới đang hình thành: Man United, Man City, Liverpool và Chelsea. Premier League là một giải đấu hấp dẫn và khó đoán kết cục. Nhưng đại cục lại là thứ rất dễ lộ ra chỉ sau một giai đoạn ngắn. Dẫu sao, thành công của các CLB ở giải đấu này luôn phụ thuộc rất lớn vào mức độ đầu tư.



Và sau 3 vòng đầu, cũng có tương đối bằng chứng để nói về tầm vóc của những kẻ đang chạy đua. Arsenal lại trải qua một mùa Hè “chảy máu”. Nhưng khác với những năm trước, giờ có vẻ họ đã kiệt cùng.



Mùa giải trước, Arsenal cầm hòa Liverpool trên sân khách trong vòng đầu tiên, hủy diệt Blackpool 6-0 ở vòng thứ hai. Mùa trước nữa, họ đại thắng Everton ngay trên sân khách 6-1 trong trận khai cuộc, tiếp nối bằng một chiến thắng 4-1 trước Portsmouth. Mùa giải này thì sao? Một hòa, một thua sau 2 trận khởi đầu. Không chút sức sống. Đến trận thứ 3 thì Pháo thủ hoàn toàn tan nát, khi thất bại tới 2-8 trước M.U ở Old Trafford.



Hãy coi việc Arsenal bị loại ra khỏi cuộc đua đến chức vô địch là một “giả thiết tạm” để nhìn nhận cục diện Premiership mùa này.

Arsenal đã lùi lại đằng sau

Liverpool nhiều khả năng sẽ thay thế Arsenal trong cuộc đua đến chức vô địch. Sau một quá trình cải tổ mạnh (kéo dài từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm trước), triều đại mới của HLV Kenny Dalglish đã thành hình. Việc những tân binh như Charlie Adam hay Luis Suarez (đến từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông) đang hòa nhập rất nhanh và tỏa sáng, cộng thêm sự ổn định của những trụ cột cũ, khiến Liverpool chuyển biến từ gốc rễ. Điều đáng nói nhất là sau 3 vòng đấu, họ tiến bộ qua từng trận. Họ có lối chơi mới, tinh thần mới và mục tiêu mới. Nếu có thể duy trì phong độ này, họ xứng đáng được so sánh với Liverpool của mùa giải 2008/09. Đó là mùa giải mà Liverpool thống trị BXH cho đến những vòng cuối.



Chelsea cũng đã có lại nguồn sống của họ: tiền từ túi Roman Abramovich. Và chỉ cần có thế, những dấu hiệu hồi sinh xuất hiện. Nối tiếp “siêu sao” Andre Villas-Boas là Juan Mata, và có thể sẽ là Pereira từ Porto.



Hai người đầu nhanh chóng gây ấn tượng tại Stamford Bridge. HLV Villas-Boas chỉ thầm lặng đưa ra những thay đổi nơi hậu trường, nhưng lại cải biến đáng kể tâm lý thi đấu của Chelsea. Lối chơi của Chelsea vẫn có bất ổn, nhưng họ đã lấy lại sự tự tin trong tiếp cận trận đấu. Đó là điều Ancelotti để mất ở mùa trước.



Hai đội bóng thành Manchester có lẽ là những ứng viên ít gây bàn cãi nhất của ngôi vương. Dưới bàn tay HLV Alex Ferguson, Man United duy trì được sự ổn định phi thường, dù nhân sự của họ đang trải qua những biến động cực lớn. Chẳng cần phân tích nhiều rằng M.U đang sở hữu những gì, có thiếu kinh nghiệm hay chiều sâu không, chỉ cần biết họ vẫn đang thắng và thắng thuyết phục.



Man City cũng vẫn đang tiến bộ (điều ít người dám nghĩ rằng Roberto Mancini có thể tạo ra). Một khi đã sở hữu “đội hình mạnh hơn cả Barca” (lời của Harry Redknapp), lại đang tỏ ra đi đúng hướng trong việc lựa chọn đấu pháp, và có thêm sự tự tin từ những chiến thắng liên tiếp, tìm ra một lý do cho việc Man City sẽ bị bỏ rơi lúc này là rất khó. Đặc biệt là khi họ thừa sức xoay chuyển đội hình trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.



4 chiến mã ấy, với những lợi thế không thể chối cãi, đều đang khẳng định mục tiêu của họ là chức vô địch Premiership. Một cuộc đua nhiều ứng viên ngang tài và hấp dẫn đến thế là điều quá lâu rồi giải đấu này chưa có. Nào là song mã Liverpool-M.U, nào là song mã M.U-Chelsea, sự nhàm chán đã phủ vây Premiership suốt nửa thập kỷ qua. Khi ứng viên này tiến bộ thì kẻ kia tụt dốc, mọi chuyện luôn diễn ra như thế. Nhưng năm nay, bù đắp cho sự đi xuống của Arsenal, có đến 3 đội bóng cùng được đẩy lên một tầm cao mới.



CON SỐ

Với chiến thắng 3-1 trước Bolton, Liverpool đã quay trở lại ngôi đầu BXH Premiership sau 840 ngày. Lần cuối cùng họ làm được điều đó là ngày 9/5/2009, sau chiến thắng 3-0 trên sân của West Ham. So với trận đấu đó, chỉ còn có 3 cầu thủ góp mặt ở trận thắng Bolton vòng này là Dirk Kuyt, Jamie Carragher và Pepe Reina. Những cựu thần như Torres, Mascherano hay Benayoun đều đã không còn khoác áo Liverpool, Steven Gerrard không góp mặt. Một chi tiết cho thấy sự thay đổi tận gốc của Liverpool.

Theo Phong Huyền (Bongdaplus)