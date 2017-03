Cuộc đấu trí trong khu kỹ thuật

Mùa này HLV Huỳnh Ngọc San “núp bóng” với chức danh giám đốc kỹ thuật nhưng lại là người bài binh bố trận, thay người chiến thuật và tính hiệu quả là rất cao. Thực chất sau trên 10 năm làm việc cùng HLV Calisto với tư cách là trợ lý từ đội ĐT Long An đến đội tuyển quốc gia, HLV Huỳnh Ngọc San đã học hỏi được những ứng xử tình huống, dụng binh và cách đọc đối phương rất tốt.

Mùa này lực lượng của ĐT Long An không có những bổ sung đình đám nào. Tuy nhiên, họ lại là đội bóng được HLV Miura để ý và tuyển chọn cầu thủ lên đội tuyển như Hoàng Lâm, Tấn Tài… Chẳng phải vô tình mà HLV Miura đã có mặt trên sân Long An nhiều lần để thẩm định những cầu thủ của ĐT Long An nếu các cầu thủ này không có “chất”.

Chủ nhật này ĐT Long An tiếp Than Quảng Ninh. Một đội bóng được mệnh danh là vua sân khách và từng cắt đứt chuỗi trận bất bại của B. Bình Dương. Tương tự, ĐT Long An cũng làm được như vậy khi đánh bại B. Bình Dương bằng lối chơi hợp lý dù quân không tinh bằng.

Than Quảng Ninh của HLV Đinh Cao Nghĩa rất cứng cựa. Bản thân cựu danh thủ bóng đá vùng đất mỏ này có phong cách cầm quân theo kiểu biết người ta. Nhất định cuộc chạm trán của ĐT Long An và Than Quảng Ninh hứa hẹn nhiều điều thú vị. Bởi suy cho cùng với lực lượng khiêm tốn, vốn có trong tay, HLV Huỳnh Ngọc San tạm thời thành công là do biết người biết ta và nhờ giỏi ở cách dụng binh nên mới là đội duy nhất bất bại.

TẤN PHƯỚC