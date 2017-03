Cuộc gặp “định mệnh” giữa Moyes và Rooney

Hôm qua các nhà cái ở Anh đồng loạt ngưng nhận đặt cửa Rooney đến Real Madrid. Hôm nay thông tin Ancelotti, người sắp trở thành HLV Real lôi kéo thành công Rooney đến Bernabeu tràn ngập trên các phương tiện truyền thông xứ sở Sương mù.

Những động thái nói trên của nhiều phía cho thấy việc Rooney đến Real Madrid là điều hoàn toàn có thể xảy ra.



Dường như đánh hơi thấy tình hình bất ổn về trường hợp của Rooney, David Moyes đã cắt ngắn kì nghỉ của mình. HLV M.U sẽ chính thức trở lại Old Trafford vào thứ Hai (24/6) tới.



Ngay sau trở lại Old Trafford, việc đầu tiên mà cựu HLV Everton làm là gặp mặt và bàn thảo với Rooney về tương lai của chân sút này ở M.U.



Được biết, David Moyes đã điện đàm với Rooney qua điện thoại thuyết phục chân sút người Anh ở lại M.U. Nhưng Rooney vẫn nằng nặc đòi ra đi.



Một nguồn tin thân cận của Rooney cho hay, chân sút người Anh đã nhận được lời mời gọi từ 2 đội bóng hàng đầu nước Anh là Arsenal và Chelsea. Tuy nhiên gã Shrek chỉ muốn ra nước ngoài thi đấu vì không muốn chống lại đội bóng cũ M.U.



Real Madrid, PSG và AS Monaco đều ngỏ ý muốn chiêu mộ Rooney. Nhưng có lẽ chân sút người Anh sẽ chọn đội bóng danh tiếng TBN, Real Madrid.

