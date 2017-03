Cúp Comminity Shield: MU thời vắng Ronaldo

Không Ronaldo, Sir Ferguson đã làm mới Rooney với vai trò của một hộ công. Rooney thường xuyên lùi về trục giữa và có lúc kiêm cả vai trò người phân phối bóng.

Không Ronaldo, MU đánh trung lộ nhiều hơn với những pha bóng đan ngắn và phối hợp nhóm. Tuy nhiên, bàn thắng lại không đến từ pha bóng ấy mà lại từ một đôi chân người Bồ Đào Nha khác: Nani. Nani đá tiền vệ trái và lên công rất hiệu quả. Chính lần đột ngột chuyển hướng tấn công từ biên trái vào và tung cú sút quyết đoán mà Nani thắng được thủ môn Cech.

MU vắng Ronaldo chơi ít hào hoa và ít đột biến hơn nhưng lại chắc chắn trong từng đợt lên bóng và cũng đồng đội hơn.

Cái thua trước Chelsea ở trận tranh cúp Comminity Shield không phải vì MU chơi dở mà vì vị trí then chốt mà Van Der Sar (dưỡng thương vì gãy ngón tay) để lại. Thủ môn Foster quá non và lụp chụp trong nhiều tình huống khiến hàng thủ MU luôn có dấu hiệu bất an.

Chiến thắng của Chelsea trong trận tranh cúp Comminity Shield là nhờ có một thủ môn hay hơn chứ chưa cho thấy sự vượt trội của một đội bóng nuôi nhiều tham vọng ở mùa bóng mới này.