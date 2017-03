Cúp Standard Chartered 2015: ‘1 chọi 60’ để lấy suất đi Anh

Các “hot girls” bốc thăm các đội vào các bảng

Giải diễn ra theo kiểu ngày hội bóng đá trong vòng hai ngày 14 và 15-3 để xác định nhà vô địch. Nhà vô địch này sẽ đá trận “Siêu Cúp” với đội vô địch khu vực Hà Nội (đã xác định được đội vô địch là CLB Phóng viên thể thao Hà Nội- PTV Hà Nội) vào tháng năm chọn nhà vô địch duy nhất để sang Anh tiếp tục dự giải với các đội thế giới tề tựu lại.

Theo điều lệ giải thì những cầu thủ từng thi đấu bóng đá, futsal chuyên nghiệp cấp quốc gia, thành phố…từ năm 2009 trở về trước mới được tham dự giải này. Điều này nhằm mục đích sòng phẳng, ít có sự chênh lệch đẳng cấp để các đội có cơ hội gần như nhau, tạo nét đẹp và sự cạnh tranh khốc liệt của bóng đá phong trào.



Do giải chỉ diễn ra trong hai ngày để xác định đội vô địch và đội vô địch tiếp tục đá trận “Siêu cúp” cũng ngay trong chiều 15-3 nên mật độ thi đấu rất dày đặc. Sau khi chia bảng, mỗi bảng đá vòng tròn một lượt chọn hai đội nhất nhì vào vòng 32 đội. Từ đây các đội bắt cặp đá loại trực tiếp cho đến khi xác định nhà vô địch ở TP.HCM.

Trong buổi họp kỹ thuật chiều 10-3, nhiều đại diện đội thắc mắc việc chỉ trong vòng hai ngày tìm ra nhà vô địch rồi nhà vô địch này phải đấu ngay với nhà vô địch Hà Nội là không sòng phẳng cho nhà vô địch TP.HCM bởi thể lực đã bị bào mòn rất nhiều sau hai ngày thi đấu mệt nhoài? Trả lời câu hỏi này, nhà báo Trần Hải, thành viên Ban tổ chức cho biết: “Có chút thiệt thòi cho nhà vô địch TP.HCM khi phải đấu liên tục sẽ ảnh hưởng đến trận “Siêu Cúp” với CLB Phóng viên Thể thao Hà Nội, tuy nhiên cũng phải chấp nhận vì quỹ thời gian không cho phép. Mặt khác nếu một nhà vô địch TP.HCM thì sẽ có cửa lớn hơn rất nhiều khi đối đầu với CLB Phóng Thể thao Hà Nội vì thực lực của đại diện Hà Nội này không quá mạnh...

Cánh báo chí cũng nêu ra nhiều câu hỏi hóc búa vì ngại giải này mắc phải chuyện giống như năm ngoái một thương hiệu bia nước ngoài cũng tổ chức giải tương tự chọn đội đi Anh nhưng những khó khăn trong việc làm thị thực vào Anh mà Ban tổ chức hầu như dửng dưng không can thiệp? Bởi thực trạng xin thị thực vào Anh là rất khó, nhiều cầu thủ bóng đá phong trào không đủ “chuẩn” và nhiều yêu cầu khác để lãnh sự Anh cấp thị thực vào. Trả lời vấn đề này phía đại diện ngân hàng Standard Chartered cũng cho biết, trong chừng mực cho phép họ can thiệp giúp, nhưng khi xin thị thực thì chủ yếu…tự thân các đội bóng, hoặc cơ quan đại diện của đội bóng lo giúp chứ họ không thể can thiệp sâu được. Trường hợp trong một đội vô địch được đi Anh số người cao nhất là bảy người. Trường hợp có một, hai hoặc nhiều hơn không xin được thị thực thì không được phép cử người khác thay thế. Nói khác đi là khi đã xác định được đội sang Anh thì thị thực đội tự lo.







Tiên đoán sự khiếu nại sẽ bùng nổ vì tệ nạn cầu thủ “đá lụi”, ông Lương Thế Tài, thành viên Ban tổ chức giải cho biết: “Về công tác khiếu nại, một khi một đội nào đó khiếu nại đội khác có cầu thủ không hợp lệ thì phải trưng ra các chứng cứ bằng văn bản và nộp lệ phí khiếu nại một triệu đồng cho một cầu thủ khiếu nại…Còn thực tế những cầu thủ từng chơi bóng đá, Futsal, bóng đá mini đỉnh cao thì đã quá quen mặt nên không khó xác minh.

Giải bóng đá phong trào- Standard Chartered Cup 2015 hứa hẹn những cuộc tranh tài sôi nổi trong hai ngày ròng 14 và 15-3 tại sân vận động Hoa Lư. Vào cửa tự do. Bên cạnh các trận đấu, ban tổ chức còn tổ chức các trò chơi bóng đá dành cho những em nhỏ được bố mẹ dẫn đến tham gia trò chơi có thưởng là các phần quà liên quan đến đồ lưu niệm CLB Liverpool.