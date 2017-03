Cựu danh thủ Brazil Socrates qua đời ở tuổi 57

Nguồn tin từ bệnh viện Albert Einstein Israeli ở Sao Paulo cho hay, cựu danh thủ 57 tuổi này đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày Chủ nhật 4/12 sau khi phải nhập viện từ hôm thứ Năm do bị ngộ độc thức ăn và phải thở bằng máy.Đây đã là lần thứ ba Socrates phải nhập viện kể từ tháng Tám vừa qua, lần đó là do bị xuất huyết dạ dày vì chứng nghiện rượu. Đến tháng Chín, ông phải nhập viện một lần nữa vì gan có vấn đề. Khi còn sống, Socrates không bao giờ giấu giếm tật nghiện rượu của mình, từ khi còn là cầu thủ cho đến khi đã treo giày.Socrates có tên đầy đủ là Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, từng tốt nghiệp ngành y, nhưng đã theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số từ những năm 1970. Trên sân cỏ, ông có biệt danh "Bác sĩ," không chỉ vì có bằng y khoa, mà còn bởi lối chơi thông minh cùng những đường chuyền sắc sảo như dao phẫu thuật, đặc biệt là những cú đánh gót tinh tế.Ông cùng với Zico, Falcao được coi là những "đầu lĩnh" của một thế hệ vàng ở đội tuyển Brazil những năm 1980, với lối chơi tấn công cực kỳ hoa mĩ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tele Santana.Tuy nhiên, thế hệ ấy lại không có được may mắn khi liên tiếp thất bại ở Espana'82 và Mexico'86 cho dù họ luôn bước vào giải với tư cách là ứng cử viên số 1.Sau khi giải nghệ, Socrates chuyển sang làm bình luận viên và hồi tháng Tám vừa qua thì ông vẫn còn tham gia bình luận về Copa America 2011 cho hãng tin AP. Những bài viết của Socrates không chỉ đề cập đến bóng đá, mà còn đề cập tới cả những vấn đề kinh tế, xã hội dưới cái nhìn sâu sắc."Đó không chỉ là một trò chơi, bởi trước hết bóng đá là một cuộc chiến tâm lý, trong đó khía cạnh con người đóng một vai trò lớn lao," Socrates đã từng viết như vậy.Khi còn chơi cho Corinthians, Socrates đừng đầu một nhóm có tên gọi Corinthians Dân chủ, tập hợp những cầu thủ có quan điểm chính trị chống lại chính quyền độc tài quân sự ở Brazil những năm 1980.Ông cũng từng chơi cho các câu lạc bộ như Flamengo, Santos và Fiorentina ở Italy. Năm 2004, ông từng làm huấn luyện viên kiêm cầu thủ cho một đội bóng nhỏ ở Anh.Socrates từng có tên trong danh sạch 125 cầu thủ còn sống vĩ đại nhất do Vua bóng đá Pele thay mặt FIFA lựa chọn. Ông đã 63 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 25 bàn.Socrates chưa bao giờ giành được chức vô địch thế giới, song em trai ông là Rai thì đã cùng Selecao lên ngôi ở World Cup 1994./.Theo (Vietnam+)