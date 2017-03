"Cừu non" Vilanova đủ sức đấu "cáo già" Mourinho?

Chưa có kinh nghiệm cầm quân nhưng Vilanova lại phải đối mặt một Mourinho cáo già

Vilanova chẳng có gì để so sánh với Mourinho. Bảng thành tích và kinh nghiệm đỉnh cao của vị chiến lược gia 42 tuổi này chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tito không chỉ chưa từng giành được bất cứ danh hiệu gì ở cương vị HLV, mà còn chưa từng dẫn dắt một CLB chuyên nghiệp nào trước khi tiếp quản Barca. Kiến thức cầm quân của ông hoàn toàn gói gọn trong 5 năm làm trợ lý cho HLV Guardiola, trong đó có cả một mùa tại Barca B.



Ngược lại, Mourinho là một trong những HLV giàu thành tích và dày dạn kinh nghiệm trận mạc nhất thế giới. Tổng cộng, Người đặc biệt đã giành tới 19 danh hiệu lớn nhỏ. Hơn nữa, Mourinho còn đang là chiến lược gia duy nhất giành chức vô địch ở cả 3 giải đấu hàng đầu châu Âu (Premiership, Serie A và La Liga). Mới đây, Mourinho còn tuyên bố ông muốn được gọi là “Người duy nhất”, chứ không chỉ là “Người đặc biệt”.



Có thể hình dung, cuộc so tài giữa Vilanova và Mourinho giống như cuộc chiến giữa chú cừu non nớt với một con cáo già. Dẫu vậy trong bóng đá, không ít lần chú cừu non nớt vẫn có thể đánh bại được cáo già.



Chẳng đâu xa, người tiền nhiệm của Vilanova - Josep Guardiola là tấm gương tuyệt vời nhất. Khi tiếp quản Nou Camp, Pep cũng không có bất cứ kinh nghiệm và thành tích đỉnh cao nào (trước đó mới chỉ dẫn dắt Barca B được đúng 1 mùa). Vậy mà, Guardiola đã mở ra cho sân Nou Camp một kỷ nguyên vàng son nhất lịch sử.



Thậm chí, tình thế của Pep khi dẫn dắt Barca còn khó khăn hơn rất nhiều so với Vilanova thời điểm này. Lúc đó, Barca được xem như đống tro tàn, chứ không phải là một đội hình toàn tài năng kiệt xuất như hiện tại. Vilanova là người hiểu điều đó hơn bao giờ hết. Ông đều song hành cùng Guardiola trong suốt thời gian dẫn dắt Barca.



Hơn nữa, trong bóng đá hiện tại, cũng đang có không ít HLV trẻ tuổi giành vinh quang dù non nớt kinh nghiệm đỉnh cao. Ví như, Di Matteo vừa giúp Chelsea vô địch Champions League 2011/12 dù trước đó chỉ là trợ lý cho HLV tiền nhiệm Villas-Boas.



Khát khao chiến thắng, sự dũng cảm và sáng tạo của tuổi trẻ hoàn toàn có thể giúp những HLV non nớt đánh bại được các chiến lược gia bậc thầy.

Theo Trần Hòa (Bongdaplus)