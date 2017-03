Cựu thủ thành AC Milan bị bắt

Rossi lại bôi vết đen vào hồ sơ

“Này thì không hút thuốc”

AC Milan giành danh hiệu vô địch Serie A 2010/11. Số đông tifosi của AC Milan đang nhảy nhót, ăn mừng một cách hả hê. Duy chỉ có cựu thủ thành AC Milan, Rossi chẳng thể nặn nổi nụ cười. Thì đấy, Rossi giờ đang nằm co quắp trong xà lim của cảnh sát. Thì đấy, Rossi giờ đang phải đối mặt với một loạt án phạt nghiêm khắc theo luật định tại Italia.

Vì sao một thủ môn từng có 12 năm gắn bó với AC Milan (1990-2002) lại vướng vào vòng lao lý? Thì ra, Rossi chính là tác nhân gây ra màn ẩu đả tại một quán bar ở trung tâm Cesena. Ngược thời gian, chính xác là vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 8/5 (giờ địa phương), Rossi đã mò đến quán bar nói trên. Ngậm chặt điếu xì gà gộc trên môi, Rossi ngật ngưỡng bước vào quán. Theo một vài nhân chứng, người cựu thủ thành AC Milan nồng nặc mùi bia, rượu: “Anh ta hẳn phải uống rất nhiều trước đó. Cứ nhìn ánh mắt đờ đẫn của Rossi là thấy rõ”.

Màn náo loạn do Rossi gây ra

Ngồi phịch xuống chiếc bàn gần cửa ra vào, cựu thủ thành cao tới 1m98 quàng quạc kêu nhân viên phục vụ đem ra một ly cà phê. Ngấm hơi men, Rossi chẳng thèm đếm xỉa tới tấm biển cấm hút thuốc treo lù lù trước mặt. Và thế là, Rossi cứ thản nhiên đốt xì gà. Không còn chịu nổi khói thuốc nồng nặc, nhân viên quán bar đã lịch sự yêu cầu Rossi hoặc dập điếu xì gà hoặc ra ngoài hút.

Chẳng có vẻ gì nhã nhặn trước yêu cầu của người phục vụ, Rossi đã nổi khùng lên. To tiếng mạt sát, có cảm giác Rossi sẵn sàng xẻ thịt họ ngay lập tức. Bất bình trước cử chỉ, thái độ của Rossi, một viên cảnh sát ngồi gần đó đã lên tiếng can thiệp. Tưởng rằng Rossi sẽ chịu tắt tiếng trước bóng dáng của nhân viên thực thi công lý. Nhưng không, Rossi vừa rít lên “này thì không hút thuốc” vừa lao vào tấn công tới tấp viên cảnh sát kia. Trước hành vi côn đồ của Rossi, viên cảnh sát đã phải gọi đồng nghiệp tới hỗ trợ. Dù bắt giữ được Rossi ngay sau đó nhưng viên cảnh sát trên đã phải khâu 3 mũi ở mặt.

Côn đồ còn phải kiềng mặt

Hình ảnh Rossi bị còng tay tống vào xe đặc chủng của cảnh sát Cesena khiến người ta không khỏi ái ngại. Lại một lần nữa, cựu thủ thành AC Milan đã tự bôi vết đen vào hồ sơ. Tai hại hơn nữa, Rossi còn có nguy cơ bị truy tố với một loạt tội danh như gây rối trật tự công cộng, hành hung người khác, chống người thi hành công vụ…

Nói gì thì nói, ngay cả đám côn đồ ở Cesena tới giờ vẫn còn phải kiềng mặt Rossi. Sự hung hãn, máu chiến của Rossi thể hiện rõ trong cách hành xử trịnh thượng, coi người khác bằng nửa con mắt. Không chỉ có vậy, Rossi còn là đối tượng tình nghi trong vụ bắt cóc, đánh đập, đe dọa sát hại tính mạng người khác trong năm 2007. Chưa hết, hồi năm ngoái, Rossi từng bị bắt giữ do tàng trữ chất ma túy. Tội chồng tội. Từ chỗ được biết đến với kỷ lục giữ sạch mành lưới cho AC Milan trong suốt 929 phút vào năm 1994, một trong những thủ thành xuất sắc nhất của AC Milan hiện giờ lại được nhắc nhiều đến bởi kỷ lục buồn: ra tù vào tội như cơm bữa.

Theo Hà Bình (Bongdaplus)