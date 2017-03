Đại gia bóng đá tranh nhau mua Van Persie

Hợp đồng của Van Persie với Arsenal sẽ kết thúc vào mùa Hè năm sau. Chính bởi vậy, Pháo thủ đang rất muốn gia hạn HĐ với anh. Song hiện tại cũng đang có rất nhiều đội bóng lớn ngỏ ý muốn chiêu mộ chân sút Hà Lan. Và điều này đang khiến anh phải cân nhắc rất nhiều. Theo đó, khả năng Van Persie rời Pháo thủ là cực cao. Van Persie tạm thời chưa muốn nói về việc chuyển nhượng Ngày hôm qua, dù không đả động gì tới việc đi hay ở song Van Persie bất ngờ khen ngợi Juventus là một đội bóng lớn. Tiếp theo đó, anh tuyên bố muốn đoạt chức vô địch Champions League. Điều này đã khiến giới mộ điệu tin rằng trái tim Van Persie đang muốn ra đi, rằng anh muốn tìm đến một CLB mới mạnh hơn Arsenal, có khả năng cao hơn giúp anh có chiếc cúp Champions League danh giá. Ngoài Juventus, The Citizens được cho là CLB dẫn đầu trong cuộc đua tranh giành chữ ký của tiền đạo Hà Lan. Gã nhà giàu Premier League sẵn sàng chi ra 25 triệu bảng để mua Persie kèm theo mức lương 200.000 bảng/tuần. Trong trường hợp có được Van Persie, HLV Mancio sẽ có thêm phương án lựa chọn khi bố trí hàng công. Trong khi đó, Pháo thủ – một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Man City ở nhiều mặt trận trong nước – sẽ bị suy giảm sức mạnh trông thấy. The Citizens muốn tung ra 1 mũi tên trúng 2 đích song Man Utd chắc chắn không ngồi yên để đại kình địch cùng thành phố muốn làm gì thì làm. Theo tờ The Sun đưa tin, trong trường hợp Arsenal không thể thuyết phục tiền đạo Hà Lan gia hạn HĐ, Sir Alex sẽ nhảy vào hỏi mua chân sút Pháo thủ. Ngoài bộ đôi CLB thành Manchester, Juventus, các đội bóng như Barca, Real… cũng đều muốn có tiền đạo Hà Lan. Tại VCK Euro 2012 sắp tới, nếu Van Persie tỏa sáng, anh sẽ còn gây nhiều sóng gió hơn nữa cho TTCN. Mùa giải vừa rồi, Van Persie đã đoạt giải Vua phá lưới Premier League với 30 bàn thắng. Anh đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh bầu chọn, giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội các nhà báo chuyên nghiệp Anh bầu chọn. Theo Kinh Vân (Bongdaso)