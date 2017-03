Dalglish: Đừng mong đợi vào sự trở lại của Gerrard

Sau quá trình dài hồi phục chấn thương, cuối cùng tiền vệ Steven Gerrard đã trở lại sân cỏ. Đó là lần ra sân trong trận hòa 1-1 với Blackburn vào hôm thứ 2 vừa qua. Trong hiệp 2, Gerrard đã được tung vào sân thay Charlie Adam và anh đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV có mặt tại Anfield. Mặc dù khá vui mừng về sự trở lại của Steven Gerrard nhưng HLV Kenny Dalglish vẫn tỏ ra thận trọng về chấn thương của cậu học trò cưng. Ông cho rằng Gerrard sẽ khó tìm lại phong độ ở thời kì đỉnh cao và các CĐV The Kop không nên mong đợi quá nhiều vào sự trở lại này, đặc biệt là ở khả năng ghi bàn. “Không thể tưởng tượng được là Gerrard đã bình phục chấn thương vào thời điểm này. Tôi nghĩ cậu ấy vẫn luôn có một chút may mắn ủng hộ. Liverpool vẫn chưa nhất thiết phải sử dụng Gerrard bởi cậu ấy không thể chơi trọn vẹn 90 phút. Bởi vậy, chúng tôi không mong đợi nhiều vào khả năng tỏa sáng của cậu ấy”, Kenny Dalglish phát biểu. “Thật tuyệt vời khi Gerrard có thể trở lại sân bóng. Tuy nhiên, mối rình rập chấn thương vẫn đón chờ cậu ấy. Bởi vậy, chúng tôi thà có sự phục vụ của cậu ấy trong các trận đấu còn lại của mùa này thay vì 2 trận trước mắt. Do cậu ấy và Carragher không thường xuyên được ra sân nên chúng tôi buộc phải lựa chọn thêm người đội trưởng thứ 3 (Pep Reina)”, HLV Liverpool nói thêm. Không chỉ mất Lucas tới hết mùa do dính chấn thương nặng, Liverpool còn phải đối đầu với khó khăn khác. Đó là việc tiền đạo Luis Suarez sẽ phải nghỉ thi đấu trong 9 trận tới theo án phạt của FA. Bởi vậy, sự trở lại của tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard vào thời điểm này là rất quan trọng. Theo lịch thi đấu, vào đêm nay, thầy trò Kenny Dalglish sẽ có cuộc tiếp đón Newcastle trên sân nhà Anfield. Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)