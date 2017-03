Đàn em Công Phượng gặp 'khắc tinh' Khánh Hòa

Chiều mai (30-8), VCK U-15 quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2016 sẽ diễn ra hai trận bán kết. Mỗi đội đều có lợi thế riêng nên cả hai trận bán kết được đánh giá khó lường.



HA Gia Lai (trắng) luôn khó khăn khi gặp "kỳ phùng" Khánh Hòa.

Ở trận đầu tiên, HA Gia Lai sẽ gặp Khánh Hòa. Trong trận đấu này, HA Gia Lai sẽ vắng trung vệ Tấn Nam do đã lãnh đủ hai thẻ vàng. Sự vắng mặt của cầu thủ trụ cột này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến khâu phòng thủ của đội bóng trẻ phố núi.

Về phần mình, việc giành vé vào bán kết là kết quả hơn cả mong đợi đối với Khánh Hòa nên tinh thần của đội bóng trẻ phố biển rất thoải mái. Ở vòng loại, HA Gia Lai từng thắng Khánh Hòa 2-0 ở lượt đi còn thua 0-1 ở lượt về.



Còn PVF (xanh) có tiếp tục chứng tỏ là "lò" đào tạo trẻ hiệu quả trước chủ nhà An Giang.

Tuy nhiên, thất bại ở lượt về của HA Gia Lai diễn ra khi thầy trò ông Đinh Hồng Vinh đã giành vé dự VCK nên không sử dụng lực lượng mạnh nhất. Đánh giá màn trình diễn ở vòng bảng của Khánh Hòa, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết đội bóng trẻ phố biển đã thể hiện hình ảnh khác hẳn so với vòng loại khi được bổ sung lực lượng ngoại tỉnh.

Ở trận bán kết còn lại, chủ nhà An Giang sẽ gặp PVF. So về danh tiếng, PVF đang nổi hơn so với An Giang khi PVF luôn khẳng định sức mạnh ở các giải trẻ trong thời gian qua. Tuy nhiên, An Giang chắc chắn cũng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.

Ở vòng bảng, đội chủ nhà đã thể hiện hình ảnh khá ấn tượng khi tấn công khá sắc sảo. Đặc biệt, hàng công với bộ đôi tiền đạo Văn Vinh và Thượng Phúc có tốc độ nên rất nguy hiểm trong cách phản công.

Chơi trên sân nhà nên sự ủng hộ của khán giả nhà sẽ giúp đoàn quân của ông Nguyễn Hồ Nhật Tiến tự tin và hưng phấn hơn.