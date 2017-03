Dàn sao Man City tính chuyện lật đổ Roberto Mancini

Man City đã có sự khởi đầu Premier League 2010-2011 đầy ấn tượng khi đã từng leo lên vị trí thứ 2 bám sát Chelsea tuy nhiên 2 trận đấu gần đây, gã "đại thiếu gia" của nước Anh đã phải hứng chịu thất bại. Nếu như trận thua trước Arsenal có thể lý giải được là do việc bị mất người từ quá sớm thì Man City chẳng thể thanh minh nổi thất bại mất mặt trước đội bóng đang nằm trong nhóm xuống hạng. Và đó chính là nguyên cớ để một nhóm cầu thủ Man City định nổi loạn với quan điểm: HLV Mancini không đủ trình độ để dẫn dắt Man City. Nếu xét tổng thể thì đúng là, nhà cầm quân đến từ xứ sở hình chiếc ủng chưa đủ tầm để lãnh đạo một đoàn quân ô hợp gồm quá nhiều ngôi sao và cá tính. Chưa cần bàn đến năng lực, chỉ riêng việc "quản quân", Mancini cũng là người khá non tay, không đạt đến cấp độ "tất cả cầu thủ phải kính phục" như Jose Mourinho hay Sir Alex Ferguson. Ngay từ khi dẫn dắt Inter Milan, Mancini đã bộc lộ điểm yếu mà tình hình của Man City hiện tại còn "hỗn tạp" hơn nhiều do cái chính sách dùng tiền chiêu mộ cầu thủ. Ở đội bóng này, hầu như cầu thủ nào cũng tự gán cho minh cái mác sao (dù họ chưa thể vươn đến tầm cỡ cao sang ấy) bởi được ban lãnh đạo quá hậu đãi (cũng vì thế mà HLV càng khó làm việc).





Quân ở Man City không còn nghe lời tướng



Một nguồn tin thân cận với Man City cho hay: "Giờ còn rất ít cầu thủ chịu vâng lời Mancini. Đội bóng này đang rối như tơ vò. Mancini cũng đã áp dụng các biện pháp kỷ luật mạnh tay nhưng có vẻ chả ai thèm quan tâm. Tinh thần của đội bóng đang xuống rất thấp bởi các cầu thủ không còn giữ sự tôn trọng cần thiết với người thầy. Thậm chí, một vài người còn đang đoán già đoán non khi nào Mancini sẽ bị sa thải. Giờ đây, họ chỉ muốn Mancini ra đi còn ai đến thì không quan tâm".

Còn một nguồn tin khác thì khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Các cầu thủ không thích phong cách huấn luyện của Mancini. Họ luôn cảm thấy khó hiểu và thường không phục những quyết định mà HLV trưởng đưa ra. Đơn cử như trận thua Wolves hôm vừa rồi, khi đang bị dẫn trước, Mancini lại đưa hậu vệ Zabaletta vào thay Adebayor chứ không sử dụng tiền đạo Jo". Trong khi người đại diện của Yaya Toure cho hay tiền vệ người Bờ Biển Ngà rất lo ngại về tham vọng của nhiều đồng đội khi đã sớm tự mãn với một vị trí trong Top 4 và muốn bảo vệ nó chứ không muốn đặt mục tiêu cao hơn.

Xem ra, Mancini sẽ khó lòng trụ lại lâu dài ở thành Manchester. Cứ cho thời điểm hiện tại, ông vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của ban lãnh đạo thì thử hỏi, Mancini sẽ xoay sở ra sao khi mà quân không chịu nghe. Mà thành tích trên sân cỏ mới chính là nhân tố then chốt quyết định sự tồn vong của ông. Thậm chí, cái ngày chia tay sẽ đến rất nhanh, một khi Man City không cải thiện được phong độ trong thời gian tới.

Theo Bảo Phương (Bongda24h)