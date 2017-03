Đánh rơi chiến thắng, ĐT Đức vẫn mắc nợ Italia

Kết quả này đồng nghĩa với việc Mannschaft vẫn chưa thể thắng Azzurri sau 16 năm đằng đẵng.



Đúng như dự đoán, ưu thế chủ nhà giúp đội bóng của Joachim Loew nhập cuộc rất nhanh và Klose sớm đem về bàn thắng sau một pha phối hợp bật tường như đá tập ở phút 16. Tuy nhiên sau giờ giải lao "binh đoàn tăng" có phần lạc nhịp trong khi Italia lại chơi mạch lạc hẳn lên. Và khi trận đấu chỉ còn 9 phút Giuseppe Rossi đã lập công, buộc ĐT Đức phải chấp nhận kết quả hòa 1-1.





Klose sớm đưa ĐT Đức vượt lên dẫn trước



Nhưng Italia đã tăng tốc kịp thời



Rossi "giải cứu" đội bóng áo thiên thanh ở cuối trận



Đội hình thi đấu:

Đức:

Neuer – Lahm (Boateng 64'), Mertesacker, Badstuber (Hummels 64'), Aogo – Schweinsteiger, Khedira – Müller (Götze 46'), Özil, Podolski – Klose (Großkreutz 75')

Italy:

Buffon – Cassani, Ranocchia, Bonucci, Chiellini (Criscito 78') – Motta (Aquilani 63') – Montolivo, De Rossi – Mauri (Giovinco 74') – Pazzini (Borriello 46'), Cassano (Rossi 46')

Theo Thanh Tùng (Dân trí)

Bước vào trận đấu HLV Joachim Loew tung ra đội hình mạnh nhất như từng tham dự World Cup 2010. Trên hàng công vai trò tiền đạo mũi nhọn được trao cho Klose. Hỗ trợ cho anh ở phía sau là Podolski, Mueller và Oezil. Schweinsteiger và Khedira được giao nhiệm vụ đánh chặn.Ở hàng thủ, Badstuber và Dennis Aogo được tin cẩm lấp vào 2 vị trí còn khuyết trong khi Philipp Lahm và Per Mertesacker là lựa chọn đương nhiên. Bên kia chiến tuyến HLV Cesare Prandelli giữ nguyên đội hình như công bố trước trận.Ngay sau hồi còi khai cuộc, đội chủ nhà nhanh chóng nắm ưu thế ở trung tuyến với khả năng di chuyển cơ động của các tiền vệ. Phút 16, “binh đoàn tăng” thị uy bằng một pha phối hợp như chỗ không người. Từ biên phải, bóng được chuyền vào trước vòng cấm địa Italia. Tiền vệ của Real Mesut Oezil đánh gót điệu nghệ cho Mueller lao vào căng ngang cho Klose. Tiền đạo của Bayern dứt điểm gọn gàng từ sát chấm 11m, mở tỷ số trận đấu.Chỉ 2 phút sau, tưởng như tỷ số sẽ là 2-0 khi vẫn là Klose có cơ hội đối mặt Buffon sau đường chuyền xé toang hàng thủ Italia của Oezil. Tiếc rằng anh lại hơi thiếu quyết đoán và để thủ môn đối phương cản phá thành công.Sau 30 phút đâu bị ép sân, đoàn quân của HLV Prandelli dần lấy lại thế trận và có một số cơ hội thuận lợi. Daniele de Rossi khiến các CĐV Đức thót tim với pha khống chế và bắt vô lê điệu nghệ sau đường tạt vào của Chiellini. Rất may cho đội chủ nhà là Manuel Neuer chọn đúng vị trí và kịp thời đấm bóng giải nguy.Bàn thắng hụt khiến các cầu thủ Italia càng chơi gắn kết hơn. Cuối hiệp một, tưởng như họ được hưởng một quả penalty sau khi Antonio Cassano va chạm với Mertesacker trong vòng cấm địa. Thế nhưng trọng tài lại không cắt còi. Ít phút sau, thêm một tình huống gây tranh cãi bởi có vẻ như Dennis Aogo đã để bóng chạm tay sau quả tạt của Stefano Mauri. Một lần nữa, trọng tài xua tay từ chối.Bước vào hiệp hai, Italia lập tức thay thế 2 tiền đạo Pazzini và Cassano bằng Borriello và G.Rossi. Trong khi đó HLV Joachim Loew cũng tin tưởng đưa tài năng trẻ Goetze vào sân thế chỗ Mueller. Những thay đổi của đội khách dường như đem lại hiệu quả hơn.Chỉ ít phút sau khi vào sânBorriello có pha phá bẫy việt vị trước khi buộc Neuer phải đấm bóng chịu phạt góc. Từ chính tình huống cố định này, Aquilani tung cú sút rất mạnh sát mép vạch 16m50 nhưng bóng lại đi sạt cột dọc.Những phút tiếp theo trận đấu có phần chậm lại do cả 2 đội đều thi nhau thay đổi người khiến sự nhuần nhuyễn trong các pha phối hợp giảm xuống. Phút 80, khi mà các CĐV Đức đều bắt đầu nghĩ về chiến thắng cho đội nhà thì bất ngờ Giuseppe Rossi tỏa sáng.Xuất phát từ một đợt tấn công trung lộ, nỗ lực phá bóng thiếu chính xác của các hậu vệ chủ nhà tạo điều kiện cho Domenico Criscito chọc khe chuẩn xác cho Rossi băng xuống. Sau pha dứt điểm đầu tiên bị Neuer chặn tại, tiền đạo của Villarreal dễ dàng đá bồi, ấn định trận hòa 1-1 cho Azzurri.Để vuột mất chiến thắng, cuối trận Mannschaft tràn lên tấn công tuy nhiên thời gian còn lại là không đủ. Tất cả những gì họ làm được chỉ là pha dứt điểm khá hiểm của Khedira nhưng Buffon một lần nữa cho thấy vì sao anh là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của đội bóng áo thiên thanh. Trận hòa này khiến người Đức tiếp tục ôm mối hận chưa thể hạ Italia suốt 16 năm qua.