Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam: Quế Ngọc Hải trở lại

Danh sách các cầu thủ tập trung cho đội tuyển Việt Nam + Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (B. Bình Dương), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Nguyên Mạnh (SL Nghệ An), Tuấn Linh (Than Quảng Ninh). + Hậu vệ (10): Quế Ngọc Hải, Đình Đồng, Đình Hoàng (SL Nghệ An), Tiến Duy, Thanh Hiền (Than Quảng Ninh), Tiến Dũng (Viettel), Tiến Thành (Cần Thơ), Đình Luật, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Xuân Thành (B. Bình Dương). + Tiền vệ (11): Thành Lương, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Văn Thanh (HA Gia Lai), Xuân Trường (Incheon United), Thanh Trung (QNK Quảng Nam), Hoàng Thiên (SHB Đà Nẵng), Phi Sơn (SL Nghệ An), Minh Tuấn , Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Hoàng Thịnh (Thanh Hoá), Tuấn Anh (Yokohama FC), Lê Tấn Tài (B. Bình Dương). + Tiền đạo (6): Văn Quyết (Hà Nội T&T), Văn Thắng (Hải Phòng), Văn Toàn (HA Gia Lai), Đình Tùng (Thanh Hoá), Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức (B. Bình Dương).