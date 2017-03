Đạo chích ghé thăm sân tập của Chelsea

Mọi chuyện chỉ được phát hiện sau khi các cầu thủ trở về phòng thay đồ.



"Một số vật dụng của các cầu thủ đã bị đánh cắp. Chúng tôi đã thông báo với cảnh sát và họ đã tiến hành điều tra. Không một ai thuộc biên chế của Chelsea nằm trong diện nghi vấn. Trước khi mọi việc được cảnh sát làm sáng tỏ, sẽ không có gì để nói về vụ việc này", một phát ngôn viên của Chelsea cho hay.



Sự việc này tiếp tục cho thấy an ninh lỏng lẻo tại các sân tập của Chelsea. Hồi đầu năm nay, các tên trộm cũng đã ghé thăm phòng thay đồ tại các trung tâm đào tạo của Chelsea và khoắng đi rất nhiều đồ vật giá trị.



Ngoài những vụ mất trộm lớn thì các cầu thủ Chelsea cũng thường xuyên than phiền rằng tiền trong ví của họ thường "vơi đi" mỗi khi họ thay đồ và ra sân tập. Tuy nhiên, cho đến nay thì an ninh tại các sân tập của Chelsea vẫn chưa được cải thiện.

Theo Thành Vinh (Bongdaplus)