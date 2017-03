Darren Fletcher muốn "nghỉ hưu" trong màu áo M.U

Fletcher muốn từ giã sự nghiệp trong màu áo MU- Ảnh AP

Gắn bó với “Quỷ đỏ” thành Manchester đã 10 năm và có tới 255 lần ra sân cùng đồng đội nên dĩ nhiên Fletcher không hề muốn nghĩ tới việc ra đi. Với tiền vệ 26 tuổi này, đội bóng sân Old Trafford giống như gia đình của Fletcher và anh ao ước được ở lại đó cho đến khi từ giã sân cỏ. Ước nguyện của cầu thủ quốc tế người Scotland cũng được giống như các "đàn anh" Paul Scholes, Ryan Giggs và Gary Neville, những huyền thoại mà tên tuổi gắn bó đến cuối sự nghiệp với “Nhà hát của những giấc mơ”.



”Nếu bạn may mắn được ở lại, bạn sẽ thi đấu ở giải đấu hàng đầu trong toàn bộ thời gian còn lại của sự nghiệp. Những cầu thủ đã ra đi đều nói lại rằng hãy nghĩ kĩ trước khi quyết định bởi vì không có nơi nào giống như Manchester United. Mọi thứ ở CLB làm bạn cảm thấy muốn ở lại. Không ai thực sự nghĩ về việc ra đi khi còn ở đây”, Fletcher đã thổ lộ tâm tư.



Fletcher cũng thể hiện sự ngưỡng mộ đối các "đàn anh". Tiền vệ được xem là có lối chơi "rắn" ở tuyến giữa của "Quỷ đỏ" cho hay anh muốn đạt được trình độ như Paul Scholes và khẳng định Scholes và Giggs là những huyền thoại của Old Trafford, là hình mẫu lí tưởng cho những cầu thủ như anh noi theo.



Hiện tại, Fletcher đang cùng MU có chuyến du đấu tại Mỹ để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới. Về chuyến đi này, Fletcher đánh giá rất cao nền bóng đá đang phát triển ở Mỹ: “Ở đó có những đội bóng lớn và rất cuốn hút các cầu thủ. Bạn đã thấy MLS tiến bộ như thế nào, giải hạng nhất ở đây tiếp tục phát triển. Tôi không ngạc nhiên khi thấy ngày càng có nhiều cầu thủ đến đây.”